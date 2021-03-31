Прокуратуру попросили проверить деятельность московского отделения КПРФ

Народный избранник уверен, что бывшие однопартийцы действуют по коррупционной схеме

Депутат Московской городской думы Дмитрий Локтев, исключенный из состава регионального отделения КПРФ, попросил прокуратуру устроить проверку в отношении деятельности фракции. Политик уверен, что бывшие однопартийцы виновны в выводе бюджетных средств.

Народный избранник заявил на своей странице в социальных сетях, что пункт 2.1.6 положения о фракции, в котором содержится требование вносить вклад в материальные ресурсы партии от членов, не получающих зарплату, может быть частью коррупционной составляющей.

По словам Локтева, московское отделение КПРФ лишь позиционирует себя противоборствующей коррупции силой, что, по его мнению, "за гранью разумения".

Депутат также написал на своей странице в "Фейсбук", что обратился в прокуратуру с просьбой устроить проверку деятельности экс-однопартийцев, а также самого главы отделения Валерия Рашкина. Локтев уверен, что лидер регионального состава КПРФ злоупотребляет своим положением для личного обогащения.

Также народный избранник выразил уверенность, что его личный отказ от участия в указанной схеме и стал причиной исключения из рядов московского отделения коммунистической партии.

По словам Локтева, до исключения он вместе с коллегами пытался получить Положение о фракции КПРФ в МГД. Исключенный из КПРФ депутат утверждает, что документ от партийцев тщательно скрывали.