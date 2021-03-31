Недвижимость и оружие: на чем разбогател стрелок из Мытищ Барданов

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В доме Владимира Барданова в подмосковном поселке Вешки, открывшего накануне огонь по силовикам, работают следователи. Точнее, во дворце. Стоимость особняка, в котором мужчина держал оборону и погиб, риэлторы оценивают в 50-60 млн рублей. Откуда такие деньги?
Владимир Барданов родился в 1960 году. В 1976 г. в первый (и последний) раз был осужден по уголовному делу. В лихие 90-е, поговаривают, был связан с преступными группировками, занимался рэкетом. Но уже в 2005 г. числился законопослушным предпринимателем: владел двумя ЧОПами и автосервисом. Несколько лет назад с этим бизнесом расстался. По некоторым данным, жил на пенсию да доход от аренды.
"Сдавал в аренду принадлежащую ему коммерческую недвижимость в разных районах Москвы",
– поделился сведениями с "КП" информированный источник.
Доход, видимо, был немалый. Судя по кадрам из особняка, построенного в элитном поселке в 2 км от МКАД, жил Барданов на широкую ногу: золото, лепнина, живопись, мрамор. На видео, опубликованном телеграм-каналом Mash, можно оценить все великолепие, несколько пострадавшее после обстрела и пожара.
Еще в доме мужчины нашли внушительный арсенал оружия, в том числе гранаты и даже пулемет. Торговал ли он им, предстоит разобраться следствию.
Накануне, 30 марта, к Барданову нагрянули правоохранители с проверкой. Он ответил автоматным огнем. Штурм длился несколько часов. в результате особняк загорелся. Позже на чердаке дома был найден обгоревший труп мужчины. По предварительным данным, это Барданов, но точно станет известно после экспертизы.
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