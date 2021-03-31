Четвертый сезон "Лидеров России" стартовал 31 марта

Регистрация продлится до 26 апреля

В России стартовал очередной сезон конкурса "Лидеры Росcии", который проводят для представителей управленческой сферы. На этот раз участники выберут восемь тематических треков.

Поддержал запуск четвертого сезона российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании совета платформы АНО "Россия – страна возможностей". Победитель конкурса сможет поработать с ведущими российскими управленцами, отметил замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Госслужащий также добавил, что участники получат шанс улучшить свои навыки и умения во время состязания.

Программа делает упор на профессионалов, детально знакомых со сферой своей отрасли. За весь трехлетний период программы из всех субъектов РФ и зарубежья поступило более 650 тысяч заявок. 313 участников одержали на конкурсах победу.

Новый сезон поделен на восемь разделов, включая бизнес, науку и культуру. Среди дополнительных направлений – студенческая и международная сфера. Участники конкурса могут выбрать лишь один трек.

Все управленцы, участвующие в конкурсе, получат возможность пройти все необходимое тестирование, по итогам которых организаторы отберут участников для следующего этапа.

Регистрация продлится до 26 апреля. Суперфинал состоится в марте 2022 года.

Подробная информация доступна по ссылке.