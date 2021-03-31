Это позволит вам приготовить большое количество продукта за один раз

2 мая россияне будут праздновать Пасху. К этому дню хозяйки всегда покупают большое количество яиц. Ведь принято не только самим есть этот продукт, но и меняться им с родными и близкими. Часто приходится варить яйца в несколько подходов, так как все они не помещаются в кастрюле. На это уходит гораздо больше времени и сил. Однако найден выход из ситуации. Впредь вам не понадобятся вода и емкая посуда.

Суть лайфхака заключается в том, чтобы сварить яйца, используя духовку. Для этого разогрейте бытовой прибор до 160°C. После этого поместите продукты внутрь духового шкафа. На приготовление уйдет примерно полчаса.

Здесь есть небольшой нюанс. Если вы положите яйца на решетку, то впоследствии на скорлупе могут остаться темные следы. Этот вариант не очень подходит тем, кто любит создавать из этого ингредиента праздничные произведения искусства.

Чтобы избежать появления некрасивых пятен, стоит воспользоваться формой для выпечки.

По истечении 30 минут поместите яйца в кастрюлю и залейте их холодной водой. Лишь после этого можно приступать к процессу декорирования.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как правильно приготовить пасхальный кулич в домашних условиях.