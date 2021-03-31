Лайфхак к Пасхе: как сварить яйца необычным способом

Лайфхак к Пасхе: как сварить яйца необычным способом
Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Это позволит вам приготовить большое количество продукта за один раз

2 мая россияне будут праздновать Пасху. К этому дню хозяйки всегда покупают большое количество яиц. Ведь принято не только самим есть этот продукт, но и меняться им с родными и близкими. Часто приходится варить яйца в несколько подходов, так как все они не помещаются в кастрюле. На это уходит гораздо больше времени и сил. Однако найден выход из ситуации. Впредь вам не понадобятся вода и емкая посуда.

Суть лайфхака заключается в том, чтобы сварить яйца, используя духовку. Для этого разогрейте бытовой прибор до 160°C. После этого поместите продукты внутрь духового шкафа. На приготовление уйдет примерно полчаса.

Здесь есть небольшой нюанс. Если вы положите яйца на решетку, то впоследствии на скорлупе могут остаться темные следы. Этот вариант не очень подходит тем, кто любит создавать из этого ингредиента праздничные произведения искусства.

Чтобы избежать появления некрасивых пятен, стоит воспользоваться формой для выпечки.

По истечении 30 минут поместите яйца в кастрюлю и залейте их холодной водой. Лишь после этого можно приступать к процессу декорирования. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, как правильно приготовить пасхальный кулич в домашних условиях. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Россия перебросила войска к Украине – NYT

Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе привлекла внимание руководства США

Россиян предостерегли от покупки долларов в апреле

Национальной валюте РФ прогнозируют рост после кратковременного спада

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей