Четвертый лидер Незалежной очень хотел отметить гол национальной команды в футбольном матче с французами

На Украине вспомнили курьезную ситуацию, в которую попал Виктор Янукович в ходе футбольного матча с участием национальной сборной в 2013 году. Занимая тогда президентский пост он застрял в кресле, пытаясь отпраздновать гол соотечественников. Старый случай с ныне беглым политиком освежил в памяти экс-защитник украинской команды Артем Федецкий.

Речь идет о матче сборных Украины и Франции в плей-офф отбора к чемпионату мира 2014 года, который прошел в Бразилии.

На стадионе "Олимпийский" в ноябре 2013-го "желто-синие" сенсационно обыграли "галльских петухов" 2:0 благодаря голам Романа Зозули и Андрея Ярмоленко.

Кроме курьеза Януковича с креслом, Федецкий еще вспомнил о защитнике Евгение Хачериди, который после игры не подал руку главе государству в раздевалке.

"У Януковича же паника была. Он же тогда застрял в кресле, не мог встать, когда Зозуля пенальти заработал. Пока его вытащили..." – сказал Федецкий в интервью ютуб-каналу "СпортАрена".

Добавим, что для такого поведения по отношению к главе государства у Хачериди еще не было причин, поскольку игра состоялась 15 ноября, а акции протеста майданных революционеров стартовали 21 ноября. И еще не было никаких "онижедети".

Добавим, что Виктор Федорович регулярно попадал впросак и будучи и президентом страны, и просто лидером "Партии регионов".

Так, один из самый известных курьезных случаев с ним произошел в мае 2010 г., когда украинский лидер вместе со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым возлагал венки на Могилу Неизвестного солдата. Тогда от сильного ветра венок упал прямо на голову Януковича.

