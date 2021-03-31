На Украине вспомнили о курьезе с застрявшим в кресле Януковичем на стадионе

На Украине вспомнили о курьезе с застрявшим в кресле Януковичем на стадионе
Виктор Янукович. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Четвертый лидер Незалежной очень хотел отметить гол национальной команды в футбольном матче с французами

На Украине вспомнили курьезную ситуацию, в которую попал Виктор Янукович в ходе футбольного матча с участием национальной сборной в 2013 году. Занимая тогда президентский пост он застрял в кресле, пытаясь отпраздновать гол соотечественников. Старый случай с ныне беглым политиком освежил в памяти экс-защитник украинской команды Артем Федецкий.

Речь идет о матче сборных Украины и Франции в плей-офф отбора к чемпионату мира 2014 года, который прошел в Бразилии.

На стадионе "Олимпийский" в ноябре 2013-го "желто-синие" сенсационно обыграли "галльских петухов" 2:0 благодаря голам Романа Зозули и Андрея Ярмоленко.

Кроме курьеза Януковича с креслом, Федецкий еще вспомнил о защитнике Евгение Хачериди, который после игры не подал руку главе государству в раздевалке.

"У Януковича же паника была. Он же тогда застрял в кресле, не мог встать, когда Зозуля пенальти заработал. Пока его вытащили..." – сказал Федецкий в интервью ютуб-каналу "СпортАрена".

Добавим, что для такого поведения по отношению к главе государства у Хачериди еще не было причин, поскольку игра состоялась 15 ноября, а акции протеста майданных революционеров стартовали 21 ноября. И еще не было никаких "онижедети".

Добавим, что Виктор Федорович регулярно попадал впросак и будучи и президентом страны, и просто лидером "Партии регионов".

Так, один из самый известных курьезных случаев с ним произошел в мае 2010 г., когда украинский лидер вместе со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым возлагал венки на Могилу Неизвестного солдата. Тогда от сильного ветра венок упал прямо на голову Януковича.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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