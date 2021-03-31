Матвиенко объяснила уникальность конкурса "Лидеры России"

Матвиенко объяснила уникальность конкурса "Лидеры России"
Валентина Матвиенко. Фото: Federation Council of Russia /via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Глава Совфеда напомнила, что в мероприятии за считанные годы приняли участие сотни тысяч людей

"Лидеры России" смогли полностью оправдать ожидания организаторов и стать эффективнейшим кадровым проектом страны. Такое заявление сделала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам государственной служащей, за несколько лет в конкурсе поучаствовали сотни тысяч людей. Аналогов российской платформе нет – через нее прошли уже 700 тыс. человек.

Матвиенко также отметила, что призеры и победители проекта получили высокие должности. В этой связи конкурс можно сравнить со скоростным лифтом, которые движется по вертикали, давая шанс управленцам показать себя и продемонстрировать свои возможности на самом высоком уровне.

Председатель Совфеда также отметила, что платформа обладает огромным потенциалом. Верхняя палата парламента следит за тем, чтобы в конкурсе могли принять участие представители всех регионов страны, отмечает "Парламентская газета".

Напомним, четвертый сезон "Лидеров России" стартовал 31 марта. Регистрация продолжится до 26 апреля.


Егор МАЛКОВ

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