Матвиенко объяснила уникальность конкурса "Лидеры России"

Глава Совфеда напомнила, что в мероприятии за считанные годы приняли участие сотни тысяч людей

"Лидеры России" смогли полностью оправдать ожидания организаторов и стать эффективнейшим кадровым проектом страны. Такое заявление сделала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам государственной служащей, за несколько лет в конкурсе поучаствовали сотни тысяч людей. Аналогов российской платформе нет – через нее прошли уже 700 тыс. человек.

Матвиенко также отметила, что призеры и победители проекта получили высокие должности. В этой связи конкурс можно сравнить со скоростным лифтом, которые движется по вертикали, давая шанс управленцам показать себя и продемонстрировать свои возможности на самом высоком уровне.

Председатель Совфеда также отметила, что платформа обладает огромным потенциалом. Верхняя палата парламента следит за тем, чтобы в конкурсе могли принять участие представители всех регионов страны, отмечает "Парламентская газета".

Напомним, четвертый сезон "Лидеров России" стартовал 31 марта. Регистрация продолжится до 26 апреля.



