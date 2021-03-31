Чтобы получить качественный урожай, придется хорошо потрудиться

В скором времени кусты малины очнутся от зимней спячки. Важно приложить максимум усилий для того, чтобы растение начало плодоносить. Расскажем, какие дела необходимо сделать для получения богатого урожая в будущем.

1. Итак, после пробуждения малине понадобится вода. Нужно регулярно поливать кусты и не допускать пересыхания почвы. Здесь есть один небольшой нюанс – следите за тем, чтобы впитавшаяся жидкость доходила до глубины 40 сантиметров.

2. Вторым важным правилом является подкормка. Однако если вы уже вносили удобрения осенью, то делать это в начале весны не потребуется. Возьмитесь за это дело ближе к середине мая. Лучше всего использовать азотсодержащие удобрения – они благоприятно скажутся на развитии и росте культуры.

3. Не забывайте про мульчирование. После того, как вы внесли первые удобрения, укройте почву у основания кустарника слоем опилок, веточек, подсолнечной шелухи или навоза. Это спасет корни растения от нежелательного вымерзания. Также мульчирование способствует сохранению влаги в земле.

4. В начале апреля возьмитесь за санитарную и формирующую обрезку малиновых кустов. Избавьтесь от сухих и поврежденных побегов. Что касается остальных ветвей, то укоротите их до первого здорового глазка.

5. Последнее, но не менее важное действие – обработка кустов средствами, нацеленными на борьбу с насекомыми. Чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний, нужно опрыскать малину 1%-ным раствором бордоской жидкости.

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