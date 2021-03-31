Как ухаживать за малиной весной: пять важных правил

Как ухаживать за малиной весной: пять важных правил
Фото: Torsten Schon /imageBROKER.com/ www.globallookpress.com
Чтобы получить качественный урожай, придется хорошо потрудиться

В скором времени кусты малины очнутся от зимней спячки. Важно приложить максимум усилий для того, чтобы растение начало плодоносить. Расскажем, какие дела необходимо сделать для получения богатого урожая в будущем.

1. Итак, после пробуждения малине понадобится вода. Нужно регулярно поливать кусты и не допускать пересыхания почвы. Здесь есть один небольшой нюанс – следите за тем, чтобы впитавшаяся жидкость доходила до глубины 40 сантиметров.

2. Вторым важным правилом является подкормка. Однако если вы уже вносили удобрения осенью, то делать это в начале весны не потребуется. Возьмитесь за это дело ближе к середине мая. Лучше всего использовать азотсодержащие удобрения – они благоприятно скажутся на развитии и росте культуры.

3. Не забывайте про мульчирование. После того, как вы внесли первые удобрения, укройте почву у основания кустарника слоем опилок, веточек, подсолнечной шелухи или навоза. Это спасет корни растения от нежелательного вымерзания. Также мульчирование способствует сохранению влаги в земле.

4. В начале апреля возьмитесь за санитарную и формирующую обрезку малиновых кустов. Избавьтесь от сухих и поврежденных побегов. Что касается остальных ветвей, то укоротите их до первого здорового глазка.

5. Последнее, но не менее важное действие – обработка кустов средствами, нацеленными на борьбу с насекомыми. Чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний, нужно опрыскать малину 1%-ным раствором бордоской жидкости.

Ранее "Утро.ру" рассказало, что можно сажать на грядки в апреле. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Россия перебросила войска к Украине – NYT

Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе привлекла внимание руководства США

Россиян предостерегли от покупки долларов в апреле

Национальной валюте РФ прогнозируют рост после кратковременного спада

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей