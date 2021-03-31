Общественники предложили обновить Концепцию информационной безопасности для детей

Правоохранители регулярно получают информацию о вовлечении несовершеннолетних в противоправные сообщества, заявляют в ОП

Полтора миллиона жителей РФ, включая несовершеннолетних, вовлечены в деструктивные интернет-сообщества. Такое заявление сделал глава Центра изучения и сетевого мониторинга Денис Заварзин, выступая на круглом столе в Общественной палате.

По словам главы ЦИСМ, необходимо обновить Концепцию информационной безопасности для несовершеннолетних. Центр регулярно направляет правоохранительным структурам информацию о вовлечении детей в подобные сообщества. Не так давно ЦИСМ наткнулся в соцсетях на профиль мужчины, который склонял детей к сомнительного рода действиям, обещая вознаграждение. Сейчас он проходит в качестве фигуранта уголовного дела.

Заварзин уверен, что концепция нуждается в обновлении. Для этого, убежден глава ЦИСМ, нужно сформировать рабочую группу и принять новый документ на правительственном уровне.

Выступившие на круглом столе участники высказались в поддержку новой концепции, выразив личную готовность приступить к обсуждению предлагаемых поправок.

Как отмечают "Дни.ру", в марте в РФ начали замедлять скорость соцсети "Твиттер" из-за выявленных материалов порнографического, наркотического и суицидального содержания.