Общественники предложили обновить Концепцию информационной безопасности для детей

Общественники предложили обновить Концепцию информационной безопасности для детей
Фото: Christian Ohde/ face to face/ www.globallookpress.com
Правоохранители регулярно получают информацию о вовлечении несовершеннолетних в противоправные сообщества, заявляют в ОП

Полтора миллиона жителей РФ, включая несовершеннолетних, вовлечены в деструктивные интернет-сообщества. Такое заявление сделал глава Центра изучения и сетевого мониторинга Денис Заварзин, выступая на круглом столе в Общественной палате.

По словам главы ЦИСМ, необходимо обновить Концепцию информационной безопасности для несовершеннолетних. Центр регулярно направляет правоохранительным структурам информацию о вовлечении детей в подобные сообщества. Не так давно ЦИСМ наткнулся в соцсетях на профиль мужчины, который склонял детей к сомнительного рода действиям, обещая вознаграждение. Сейчас он проходит в качестве фигуранта уголовного дела.

Заварзин уверен, что концепция нуждается в обновлении. Для этого, убежден глава ЦИСМ, нужно сформировать рабочую группу и принять новый документ на правительственном уровне.

Выступившие на круглом столе участники высказались в поддержку новой концепции, выразив личную готовность приступить к обсуждению предлагаемых поправок.

Как отмечают "Дни.ру", в марте в РФ начали замедлять скорость соцсети "Твиттер" из-за выявленных материалов порнографического, наркотического и суицидального содержания. 

Егор МАЛКОВ

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