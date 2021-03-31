Почему нельзя ставить сумку на стол: приметы и суеверия

Почему нельзя ставить сумку на стол: приметы и суеверия
Фото: a.isenegger/ imageBROKER.com/ www.globallookpress.com
Дело не только в правилах этикета, но и некоторых суевериях

Сумка – один из самых главных женских аксессуаров. Практически каждая представительница прекрасного пола, выходя из дома, берет с собой этот предмет. Существуют определенные правила, связанные с данным изделием. Например, запрещено класть сумку на стол. Расскажем, почему.

1. Первая причина кроется в том, что лежащая на столе сумка противоречит правилам этикета. Если вы не хотите показаться маловоспитанной, то поместите вещь на свободный стул или же повесьте ее на спинку своего предмета мебели.

2. Далее речь пойдет об укоренившихся суевериях. Так, исходя из одного из них, оставленная на столе сумка способна спровоцировать череду конфликтов с родными.

3. Некоторые верят, что лежащие на столе предметы, которые не относятся к приему пищи, способны нарушить положительную энергетику. Из-за этого начнутся финансовые сложности.

4. Считается, что женщина, поставившая сумку на стол, притягивает к себе одиночество. Есть риск, что в отношениях произойдет разрыв, а друзья и коллеги попросту отвернутся от нее.

5. Последняя причина связана с правилами гигиены. Поскольку некоторые представительницы прекрасного пола иногда ставят свои сумки на пол, на них собираются различные микробы. Затем вредные бактерии через изделие попадают на стол, а потом – на руки.

Ранее "Утро.ру" рассказало, чем нельзя заниматься в выходные дни. В список запрещенных дел входят уборка, стирка и некоторые другие виды деятельности.  

Анастасия ГОРЮНОВА

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