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Владимир Познер уехал из Грузии. Телеведущий вылетел из Тбилиси чартерным рейсом.
В аэропорту также были мобилизованы сотрудники правоохранительных органов, пишет РИА "Новости". Телеведущий в компании своих друзей покинули здание гостиницы в сопровождении полицейского кордона.
Участники протестов проводили Познера до аэропорта и разошлись, когда убедились, что журналист покинул страну.
Напомним, что протесты вспыхнули вчера, 31 марта. Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили попытались прорваться в гостиницу, в которой остановился Познер. Телеведущий не раз подвергался критике за то, что высказал одобрение действиями местных властей в отношении Абхазии и Южной Осетии.
В Тбилиси журналист прилетел, чтобы отпраздновать свой день рождения.
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