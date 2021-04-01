В сопровождении полиции: Познер покинул Грузию

Журналист уехал из Тбилиси раньше срока

Владимир Познер уехал из Грузии. Телеведущий вылетел из Тбилиси чартерным рейсом.

В аэропорту также были мобилизованы сотрудники правоохранительных органов, пишет РИА "Новости". Телеведущий в компании своих друзей покинули здание гостиницы в сопровождении  полицейского кордона. 

Участники протестов проводили Познера до аэропорта и разошлись, когда убедились, что журналист покинул страну. 

Напомним, что протесты вспыхнули вчера, 31 марта. Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили попытались прорваться в гостиницу, в которой остановился Познер. Телеведущий не раз подвергался критике за то, что высказал одобрение действиями местных властей в отношении Абхазии и Южной Осетии.

В Тбилиси журналист прилетел, чтобы отпраздновать свой день рождения. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Раболепие перед США: эксперт назвал причину громких слов президента Литвы о Путине

Растерявшая достоинство Прибалтика продолжает выслуживаться перед Вашингтоном

Россиян предостерегли от покупки долларов в апреле

Национальной валюте РФ прогнозируют рост после кратковременного спада

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей