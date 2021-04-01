Неотъемлемый элемент почти любого завтрака - залог крепкого здоровья

Почти у каждого человека есть свой утренний ритуал, без которого не обходится практически ни одно начало дня. Кто-то должен обязательно выпить чашечку ароматного кофе, другие обязательно делают зарядку. Однако люди по всему миру не могут представить свой завтрак без каши. И, как оказалось, не зря.

Употребление этого блюда на завтрак – это не только заряд энергии на весь день, но и большая польза для всего организма. Каша, приготовленная из риса, овсянки, пшеницы, кукурузы и других круп содержит большое число полезных веществ. Например, магний, цинк, клетчатку, фосфор, пишет Livestrong.

И если завтракать кашей регулярно, можно не только забыть о хронических заболеваниях, но и продлить годы жизни. Благодаря высокому содержанию клетчатки, блюдо легко усваивается. Более того, каши позволяют поддерживать уровень сахара в пределах нормы, сообщает научный журнал Nutrients.

Также каша может уменьшать воспаление, снизить риск возникновения диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярное употребление блюда способно нормализовать микрофлору кишечника, улучшить работу пищеварительной системы и помочь в борьбе с лишним весом.

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