Не завести семью до 20 лет считалось позором

Туго приходилось в старину девушкам, которые не вышли замуж в принятый срок. Как их только не обзывали – старыми девами, "непетое волосье", вековухами, перестарками, браковками, "седыми макушками". И запретов для них на Руси было немало.

У наших предков считалось позором, если у девицы до 20 лет не появилось своей семьи. Бытовало мнение: в таком возрасте живет с родителями, значит, никому не нужна, все презирают и отворачиваются.

Эти молодки страдали всю оставшуюся жизнь. В народе верили, что они должны быть наказаны за "грех безбрачия".

Что запрещали незамужним девушкам на Руси

1. Им не разрешали ярко наряжаться, они должны были носить лишь темную дешевую одежду.

2. Носить украшения не позволялось.

3. Волосы они могли только заплетать, никаких причесок не допускалось.

4. Путь на посиделки и встречи с замужними подругами для них был закрыт.

5. Готовить чье-то свадебное торжество и присутствовать на нем тоже было нельзя.

6. На гуляния и праздники их также не впускали.

7. Не разрешалось и печь хлеб.

8. В первый день сбора урожая выход в поле для них был закрыт.

9. Находиться у подруг, когда те рожали, не позволялось, как и смотреть за появление приплода у домашней скотины.

10. Жить отдельно от семьи отца и матери их не отпускали.

Такое отношение приводило к тому, что девушки превращались в замкнутых нелюдимых особ. Они становились служанками сперва у родителей, потом у женатых братьев. Те, которые не выдерживали, уходили в монастырь.

До этого "Утро.ру" рассказало, почему нельзя ставить сумку на стол. И тут не обошлось без суеверий и примет.