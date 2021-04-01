Добавление специального средства может стать причиной поломки

Казалось бы, что современная бытовая техника настолько облегчила жизнь и упростила многие процессы, что допустить ошибку практически невозможно. Однако это не так. Порой стандартные действия могут привести к поломке техники. Например, добавление кондиционера может не только помешать стирке, но и стать причиной неисправности.

Эксперты рекомендуют отказаться от использования специальных средств, потому что из-за кондиционера внутри стиральной машины накапливается мыло, а это негативно сказывается на качестве стирки.

Более того, средство делает одежду более легковоспламеняемой, поэтому точно не стоит добавлять его при стирке детской одежды, пишет Sun.

Также не рекомендуется перегружать технику. Класть слишком мало вещей – тоже не самая лучшая идея. В первом случае стирка может оказаться бесполезной, при этом не исключено, что перегрузка станет причиной сокращения срока службы машинки. А при недостаточной загрузке вы неэффективно потратите воду и электроэнергию.

При деликатной стирке лучше использовать специальные мешочки, которые позволят не испортить вещи.

Также не забывайте после стирки оставлять дверцу машинки открытой. Рекомендуется протирать резинки, чтобы избежать появление плесени и неприятного запаха.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие вещи нельзя стирать в стиральной машинке.