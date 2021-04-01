Более того, выдачу виз в Америку в Екатеринбурге временно приостановят

Работу консульства США во Владивостоке возобновлять не собираются. Об этом сообщил американский посол в России Джон Салливан.

Более того, изменится порядок работы консульства в Екатеринбурге. С 1 апреля оно прекратит выдавать россиянам визы и оказывать консульские услуги гражданам США, говорится на сайте посольства.

На такое решение пошли после консультаций с госсекретарем США в связи с "продолжительной проверкой безопасности диппредставительства", а также условиями работы персонала в России, передает телеканал "360".

"США высоко ценят связь с российским народом. Сегодня контакты между гражданами США и России служат фундаментом наших двусторонних отношений", – заявил Салливан в сообщении.

Выдача виз и оказание консульских услуг будет доступно только в диппредставительстве в Москве.