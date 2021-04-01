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Работу консульства США во Владивостоке возобновлять не собираются. Об этом сообщил американский посол в России Джон Салливан.
Более того, изменится порядок работы консульства в Екатеринбурге. С 1 апреля оно прекратит выдавать россиянам визы и оказывать консульские услуги гражданам США, говорится на сайте посольства.
На такое решение пошли после консультаций с госсекретарем США в связи с "продолжительной проверкой безопасности диппредставительства", а также условиями работы персонала в России, передает телеканал "360".
"США высоко ценят связь с российским народом. Сегодня контакты между гражданами США и России служат фундаментом наших двусторонних отношений", – заявил Салливан в сообщении.
Выдача виз и оказание консульских услуг будет доступно только в диппредставительстве в Москве.
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