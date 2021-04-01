Жириновский рассмешил народ: новую выходку политика разобрали на шутки

Жириновский рассмешил народ: новую выходку политика разобрали на шутки
Владимир Жириновский. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Его голосом предложили озвучивать мультфильмы

Недавно лидер либералов и демократов Владимир Жириновский устроил настоящее шоу на программе "Вечер с Владимиром Соловьевым". Там политик заявил, что в какой-то момент лидерам мировых держав придется перейти на волчий язык. Для наглядности Жириновский показал, как это должно происходить. И натурально завыл. Разумеется, интернет-пространство не могло пройти мимо такого запоминающегося представления. Выступление политика тут же разобрали на мемы и юмористические зарисовки.

Так, пользователь "Твиттер" Дмитрий Смирнов считает, что вой Жириновского может стать отличным гимном для осенней избирательной кампании ЛДПР. Также политик хорошо бы смотрелся в дуэте с Александром Розенбаумом, полагает россиянин.

Пошутить на тему выступления Жириновского решили и известные юмористы. На своей странице в "Инстаграм" стендап-комик и участник популярных комедийных шоу Илья Соболев подколол политика, заявив, что таким образом он отвечает на все насущные вопросы и проблемы жителей России.

Шоумен Иван Ургант в своей программе тоже не мог обойти вниманием скандальное выступление лидера ЛДПР. Со свойственной ему серьезностью юморист отметил, что таким образом Владимир Жириновский предлагает избежать третьей мировой войны.

Также интернет-пользователи обратили внимание, что голос политика отлично подходит для озвучивания старых советских мультфильмов. Например, его бы можно было задействовать в популярном мультике "Жил был пес".

Ольга ФЕДОРОВА

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