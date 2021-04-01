Медики столицы сделали более 20 миллионов ПЦР-тестов на коронавирус

Медики столицы сделали более 20 миллионов ПЦР-тестов на коронавирус
Фото: Андрей Никеричев/ АГН Москва
Жители города могут бесплатно провериться на наличие заболевания

На сегодняшний день медицинские сотрудники столицы уже успели провести более 20 миллионов ПЦР-тестирований на наличие коронавируса в организмах жителей города. О таких успехах российских медиков рассказали в пресс-центре комплекса соцразвития Москвы.

Там пояснили, что, несомненно, сейчас эпидемиологическая обстановка в городе постепенно стабилизируется. Между тем, массовая проверка людей на наличие заболевания COVID-19 не прекращается. Данные действия являются частью борьбы с мировой эпидемией опасного вируса.

Сейчас каждый москвич может записаться на сдачу анализов. При этом всех заразившихся простудными заболеваниями также обязательно проверяют на наличие инфекции в организме. Контролируют медики и состояние людей, проживающих рядом с заболевшими коронавирусной инфекцией.

Проверить наличие вируса в теле можно абсолютно бесплатно. Для этого необходимо записаться в одну из 162 столичных поликлиник. При этом узнать результаты тестирования можно на портале mos.ru, а также в приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Ольга ФЕДОРОВА

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