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На сегодняшний день медицинские
сотрудники столицы уже успели провести более 20 миллионов ПЦР-тестирований на
наличие коронавируса в организмах жителей города. О таких успехах российских
медиков рассказали в пресс-центре комплекса соцразвития Москвы.
Там пояснили, что, несомненно, сейчас эпидемиологическая обстановка в городе постепенно стабилизируется. Между тем, массовая проверка людей на наличие заболевания COVID-19 не прекращается. Данные действия являются частью борьбы с мировой эпидемией опасного вируса.
Сейчас каждый москвич может записаться на сдачу анализов. При этом всех заразившихся простудными заболеваниями также обязательно проверяют на наличие инфекции в организме. Контролируют медики и состояние людей, проживающих рядом с заболевшими коронавирусной инфекцией.
Проверить наличие вируса в теле можно абсолютно бесплатно. Для этого необходимо записаться в одну из 162 столичных поликлиник. При этом узнать результаты тестирования можно на портале mos.ru, а также в приложении "ЕМИАС.ИНФО".
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