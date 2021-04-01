В Москве открылись две новые станции метро

В Москве открылись две новые станции метро
Фото: Сергей Киселев /АГН Москва
Жители могут воспользоваться платформами "Народное Ополчение" и "Мневники"

Открытие двух новых станций столичного метрополитена состоялось 1 апреля. Как отметил глава города Сергей Собянин, теперь транспортная доступность серьезно улучшилась для 175 тысяч москвичей, проживающих в Хорошево-Мневники.

Станция "Мневники" обеспечит жителей нового комфортного городского района удобным подземным транспортом. А станция "Народное Ополчение" своим названием обязана подвигу ополченцев 1612, 1812 и 1941 годов.

При этом для комфорта людей рядом с этими станциями также были облагорожены территории для отдыха и прогулок. Появление новых платформ позволит россиянам и гостям города в ряде случаев отказаться от использования наземного транспорта.

Градоначальник в своем блоге также отметил, что московские власти планируют открыть еще несколько станций в текущем году.

Известно, что станция "Мневники" стала настоящим вызовом для строителей метрополитена. Это первая платформа, которую выстроили на острове. На ее базе в будущем будет создан транспортно-пересадочный узел.

Над отделкой обеих станций работали опытные дизайнеры. Московские власти заботятся о том, чтобы метрополитен не только удовлетворял потребности людей в перемещении по городу, но и радовал глаз.

Столичное метро является самым крупным в европейском регионе по пассажиропотоку. Администрация города прикладывает максимальные усилия для того, чтобы жители и гости Москвы могли с удобством передвигаться по столице.

За минувшее десятилетие карта метро расширилась почти в два раза. Появление новых станций позволяет разгрузить другие линии, а также обеспечивает доступность отдаленных кварталов Москвы.

Ольга ФЕДОРОВА

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