Курс рубля
- Аналитик спрогнозировал курс доллара в апреле
- Россиянам посоветовали продавать доллары и евро
- Курс евро побил отметку в 90 рублей
В Кремле прокомментировали инцидент, произошедший с Владимиром Познером, который прилетел отмечать свой день рождения в Тбилиси.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что россиянам опасно посещать Грузию.
"Туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать",
– цитирует Пескова РИА "Новости".
В Кремле также резко осудили действия организаторов акции протеста. Также было отмечено, что произошедший инцидент связан не только с Познером, но и с другими россиянами, которые прилетели в страну в компании телеведущего.
Пресс-секретарь поблагодарил полицию Тбилиси за то, что смогли обеспечить безопасность российских граждан, и высоко оценил слова грузинского премьера, который осудил участников акций протеста.
Напомним, что ранее Владимир Познер прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить свое 87-летие. Однако сторонники экс-президента начали буквально штурмовать гостиницу, в которой остановился журналист и его друзья.
Причиной протестов стало интервью телеведущего, в котором он раскритиковал местные власти за позицию относительно Абхазии и Южной Осетии.
В итоге Познер был вынужден покинуть страну. Сторонники Саакашвили начали закидывать выходящего из отеля журналиста яйцами и кричать в его адрес нецензурные слова.
До аэропорта его сопровождали полицейские и протестующие, которые окончательно разошлись только после того, как убедились, что Владимир Владимирович покинул Грузию.
США начали консультации с НАТО по поводу ситуации в Донбассе
Российские войска в регионе вызывают серьезную обеспокоенность у американцев