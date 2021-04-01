Москва осудила действия организаторов протеста в Тбилиси

В Кремле прокомментировали инцидент, произошедший с Владимиром Познером, который прилетел отмечать свой день рождения в Тбилиси.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что россиянам опасно посещать Грузию.

"Туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать",

– цитирует Пескова РИА "Новости".

В Кремле также резко осудили действия организаторов акции протеста. Также было отмечено, что произошедший инцидент связан не только с Познером, но и с другими россиянами, которые прилетели в страну в компании телеведущего.

Пресс-секретарь поблагодарил полицию Тбилиси за то, что смогли обеспечить безопасность российских граждан, и высоко оценил слова грузинского премьера, который осудил участников акций протеста.

Напомним, что ранее Владимир Познер прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить свое 87-летие. Однако сторонники экс-президента начали буквально штурмовать гостиницу, в которой остановился журналист и его друзья.

Причиной протестов стало интервью телеведущего, в котором он раскритиковал местные власти за позицию относительно Абхазии и Южной Осетии.

В итоге Познер был вынужден покинуть страну. Сторонники Саакашвили начали закидывать выходящего из отеля журналиста яйцами и кричать в его адрес нецензурные слова.

До аэропорта его сопровождали полицейские и протестующие, которые окончательно разошлись только после того, как убедились, что Владимир Владимирович покинул Грузию.