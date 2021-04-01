В ООН безосновательно обвинили российских инструкторов - глава СОМБ

Накануне западное издание The Guardian опубликовало сомнительный материал о российских инструкторах в Центральноафриканской Республике. Член "Содружества офицеров за международную безопасность" (СОМБ) Александр Иванов в своих соцсетях заявил, что данный факт не остался без внимания – в адрес ООН и The Guardian направлены письма с требованием опровергнуть приведенные в статье утверждения.

Западный ресурс сообщил о якобы имевших место нарушениях прав человека российскими инструкторами в ЦАР. В письмах СОМБ уточняется, что россияне находятся в африканском государстве на легальных основаниях, имея соответствующее разрешение на ведение заявленной деятельности. Данное разрешение Россия получила в Совете Безопасности ООН. В ЦАР до декабря 2020 года находилось 475 российских инструкторов, еще 300 специалистов приехали в республику после обращения президента страны Туадеры с просьбой нарастить контингент, чтобы окончательно подавить бандитский мятеж и стабилизировать ситуацию в государстве.

Также в письмах отмечается, что СОМБ внимательно следит за фактами нарушений прав человека в ЦАР, в связи с чем предлагает ООН организовать комиссию для анализа таких случаев, а также доказательств подобных инцидентов, положенных в основу обвинительных заявлений независимых экспертов организации в адрес ВС ЦАР (FACA) и союзников армии африканской республики.

Эксперты ООН не потрудились предоставить сведения, подтверждающие, что российские инструкторы нарушали права человека в ЦАР. Однако это не помешало изданию The Guardian опубликовать ложные обвинения в своем материале, попутно привязав к ситуации российскую "ЧВК Вагнера". По сложившейся практике, иностранные СМИ зачастую записывают в ряды "вагнеровцев" всех россиян, присутствующих в зарубежных странах.

Александр Иванов указал на сомнительную достоверность изложенных в статье The Guardian сведений, в связи с чем к объективности западного СМИ есть много вопросов. Представитель СОМБ напомнил, что российские специалисты находятся в ЦАР для обучения местной армии навыкам ведения боевых действий. Данный процесс регламентирован Соглашением о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Центральноафриканской Республикой. Также Иванов подчеркнул, что российские инструкторы не участвуют в военных операциях против мятежников на территории страны.

В заключение представитель СОМБ заявил, что редакция The Guardian не следует декларации принципов поведения журналистов, главным постулатом которой выступает донесение до общественности правдивой и достоверной информации. На этом основании Иванов потребовал опровергнуть опубликованные в статье недостоверные сведения.

Ранее глава СОМБ заметил, что число недоброжелателей, тиражирующих ложную информацию о деятельности российских инструкторов в ЦАР, растет на фоне успешной работы специалистов из РФ и стабилизации обстановки в республике.