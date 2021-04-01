Путин предложил переназначить Москалькову на пост омбудсмена РФ

Путин предложил переназначить Москалькову на пост омбудсмена РФ
Татьяна Москалькова. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В апреле срок полномочий госдеятеля истекает

Владимир Путин внес кандидатуру Татьяны Москальковой для назначения на должность омбудсмена – уполномоченного по правам человека в России.

Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Кремля.

Напомним, в апреле 2016 года Госдума в ходе тайного голосования назначила Москалькову на пост уполномоченного по правам человека в нашей стране. Изначально кандидатуру Татьяны Николаевны выдвинула партия "Справедливая Россия".

Примечательно, что в апреле 2021 года срок полномочий госдеятеля истекает.

Москалькова является доктором юридических и философских наук. С 1984 по 2007 годы Москалькова проходила службу в правовых подразделениях МВД.

С 24 декабря 2007 года Татьяна Николаевна является депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. Также она имеет звание почетного юриста РФ.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Пентагон прислушался к жалобам Украины на агрессию России

США начали консультации с НАТО по поводу ситуации в Донбассе

В США нашли причину "оккупировать" Калининград

Российские войска в регионе вызывают серьезную обеспокоенность у американцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей