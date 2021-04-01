В апреле срок полномочий госдеятеля истекает

Владимир Путин внес кандидатуру Татьяны Москальковой для назначения на должность омбудсмена – уполномоченного по правам человека в России.

Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Кремля.

Напомним, в апреле 2016 года Госдума в ходе тайного голосования назначила Москалькову на пост уполномоченного по правам человека в нашей стране. Изначально кандидатуру Татьяны Николаевны выдвинула партия "Справедливая Россия".

Примечательно, что в апреле 2021 года срок полномочий госдеятеля истекает.

Москалькова является доктором юридических и философских наук. С 1984 по 2007 годы Москалькова проходила службу в правовых подразделениях МВД.

С 24 декабря 2007 года Татьяна Николаевна является депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. Также она имеет звание почетного юриста РФ.