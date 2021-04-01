Политик остался недоволен тем, что в итоге вошло в эфире

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал интервью программе "Пусть говорят", но то, что в итоге вошло в выпуск, его поразило. Политик дал комментарий о происшествии с предпринимателем Владимиром Бардановым, который на днях целый день отстреливался от правоохранителей в Мытищах.

По его словам, он затронул важные вопросы о том, что нужно было сделать все, чтобы стрелок сдался мирным путем. Например, его сыну – найти чуткие слова, которые подействовали бы на отца. Политика удивило, что гости программы обсуждали "следствия" ситуации, а не ее причину.

Однако больше всего Жириновского поразило то, что всю его речь вырезали. Политик отметил – все, что он говорил, удалили, оставив одну "невнятную" фразу.

"Программу "Пусть говорят" нужно переименовать в "Пусть говорят, а мы подправим…"

– возмутился Жириновский в своем телеграм-канале.

Напомним, трагедия в поселке Вешки, в Мытищах случилась 30 марта. Мужчина начал стрелять в правоохранителей, когда те приехали к нему домой по делу о незаконном обороте оружия. Несколько часов россиянин, забаррикадировавшись в доме, держал оборону. Правоохранителям даже пришлось пригнать бронемашину. В итоге в доме произошел пожар, в котором, по предварительной версии, стрелок погиб – было найдено тело. Однако это подтвердит лишь экспертиза.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, на чем разбогател Владимир Барданов, чей дом оценивался в 50-60 млн рублей.