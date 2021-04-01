Интервью "обкорнали": Жириновский пожаловался на программу "Пусть говорят"

Интервью "обкорнали": Жириновский пожаловался на программу "Пусть говорят"
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик остался недоволен тем, что в итоге вошло в эфире

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал интервью программе "Пусть говорят", но то, что в итоге вошло в выпуск, его поразило. Политик дал комментарий о происшествии с предпринимателем Владимиром Бардановым, который на днях целый день отстреливался от правоохранителей в Мытищах. 

По его словам, он затронул важные вопросы о том, что нужно было сделать все, чтобы стрелок сдался мирным путем. Например, его сыну – найти чуткие слова, которые подействовали бы на отца. Политика удивило, что гости программы обсуждали "следствия" ситуации, а не ее причину.

Однако больше всего Жириновского поразило то, что всю его речь вырезали. Политик отметил – все, что он говорил, удалили, оставив одну "невнятную" фразу. 

"Программу "Пусть говорят" нужно переименовать в "Пусть говорят, а мы подправим…"

возмутился Жириновский в своем телеграм-канале.

Напомним, трагедия в поселке Вешки, в Мытищах случилась 30 марта. Мужчина начал стрелять в правоохранителей, когда те приехали к нему домой по делу о незаконном обороте оружия. Несколько часов россиянин, забаррикадировавшись в доме, держал оборону. Правоохранителям даже пришлось пригнать бронемашину. В итоге в доме произошел пожар, в котором, по предварительной версии, стрелок погиб – было найдено тело. Однако это подтвердит лишь экспертиза. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, на чем разбогател Владимир Барданов, чей дом оценивался в 50-60 млн рублей. 

Полина ИВАНОВА

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Гость189289
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А зачем его надо было уговаривать? Он угрожал жизням людей. Если он убьет кого то и его возьмут и посадят-легче от этого семье убитого не станет. А чтоб до этого не доводить, надо было сразу уничтожать.
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