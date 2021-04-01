Избавит от грибка и повысит урожайность: зачем смородине нужна сода

Избавит от грибка и повысит урожайность: зачем смородине нужна сода
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Универсальное средство сослужит хорошую службу

После схода снега все посадки начинают постепенно отходить от зимнего сна. В это время важно обработать деревья и кустарники для того, чтобы они не стали пищей для активизирующихся насекомых и других вредителей. Расскажем, как и чем обработать смородину для получения богатого урожая в будущем.

Вам понадобится обыкновенная пищевая сода. При этом можно использовать и кальцинированную.

Способ приготовления раствора:

1. Возьмите пластиковое ведро и наполните его теплой водой. Температура жидкости должна держаться в районе +40-50°C.

2. Добавьте внутрь емкости соду. Необходимо соблюсти следующие пропорции: две столовые ложки порошка на один литр воды.

3. Добавьте в ведро хозяйственное мыло (для липкости), а также подсолнечное масло. Последний ингредиент поможет избавиться от грибка.

4. Тщательно перемешайте раствор и перелейте его в опрыскиватель. После этого приступите к обработке растения. Важно, чтобы специально приготовленное средство попало на ствол, ветви и молодые листья.

Когда проводить процедуру

Заниматься обработкой смородины нужно до того, как растение начнет цвести. Что касается времени суток и погодных условий, то к данной процедуре лучше всего прибегать в теплую безветренную погоду, в утреннее или вечернее время.

Преимущества данного метода

Сода, в отличие от других препаратов для борьбы с вредителями, является абсолютно безопасной. Кроме того, это – по-настоящему универсальное средство. С его помощью можно не только избавиться от насекомых и грибков, но и увеличить урожайность культуры. Для этого в раствор нужно добавить дрожжи, а затем обработать почву вокруг куста. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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