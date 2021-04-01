Следование советам поможет получить хороший урожай ягод в будущем

Весной садовники берутся за обрезку малины. Эта процедура способна не только расчистить заросли культуры, но и увеличить урожай. Расскажем, как правильно обрезать кусты данного растения.

Приступать к делу можно тогда, когда на ветках малины набухнут почки. Также нужно обратить внимание на следующий нюанс – дневная температура воздуха в течение нескольких дней не должна опускаться ниже 0°C.

Итак, как же правильно обрезать малину?

1. Подготовьте весь необходимый садовый инвентарь – ножницы и секатор. Протрите инструменты спиртовым раствором для того, чтобы убить вредные микроорганизмы.

2. Наденьте на руки плотные перчатки. Они спасут вас от колючек и острых веток.

3. Внимательно осмотрите все кусты. Сорвите с них прошлогодние засохшие листья.

4. Если вы видите старые или больные стебли, то избавьтесь от них, обрезав под корень. Оставьте гибкие побеги ярко-коричневого цвета. Их основание не должно быть меньше одного сантиметра в диаметре.

5. Сухие или замерзшие верхушки срежьте до первой здоровой почки.

6. Подровняйте оставшиеся кусты. Для этого срежьте верхушки, чтобы высота растений была около полутора метров.

7. Если побеги выросли за пределами ряда, то смело избавляйтесь от них.

8. Весь собранный мусор лучше вынести за пределы участка и сжечь. Дело в том, что в старой листве могут прятаться вредители, которые не упустят шанса перебраться на здоровые ветви.

9. Закончив обрезку, привяжите кусты к опорам. Это необходимо для того, чтобы побеги не перекрывали друг другу доступ к солнечному свету.

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие еще "махинации" с кустами малины нужно провести весной.