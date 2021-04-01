Принятые на Западе меры превратили Пасху в "административный праздник" - эксперт

Принятые на Западе меры превратили Пасху в "административный праздник" - эксперт
Фото: Stefan Zeitz/XinHua/www.globallookpress.com
В Европе действуют в обход законодательных норм, считает специалист

В западных странах Пасха стала праздником, подвергшимся административному регулированию со стороны властей из-за коронавирусной пандемии. Такое заявление сделал глава совета Экспертного института социсследований Глеб Кузнецов.

Так, скоро в Европе отметят католическую и протестанскую Пасху. Однако этот праздник решили отменить даже в таких религиозных странах, как Португалия, Испания и Италия.

По мнению Кузнецова, Пасха перестала являться для Европы религиозным праздником, превратившись в "административное" мероприятие. Эксперт полагает, что подобные события регулируются не только положениями законодательства европейских государств, а "словами руководителей".

За последний период основное количество принятых актов в Европе принималось без учета позиции законодательной ветви. Многие опрошенные эксперты склоняются к тому, что правительства стран ЕС переходят к диктатуре, нарушая принципы свободы слова и действуя против демократических норм.

Егор МАЛКОВ

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