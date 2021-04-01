Как власти столицы поддерживают семьи с детьми

В пакет поддержки входят льготы, ежемесячные выплаты и многое другое

В Москве активно идет работа над помощью семьям с детьми. Так, в 2020 году пособия и социальные выплаты для данной категории граждан выросли на 5,6 процента.

Власти продолжают поддерживать семьи, которые оказались в сложной ситуации. Для этого в столице работают около 30 специализированных организаций. Среди них – 26 "Моих семейных центров", Кризисный центр помощи женщинам и детям и другие.

Также в прошлом году продолжил работу проект "Наше сокровище". Его суть заключается в том, что родители каждого появившегося на свет в Москве ребенка получают либо набор, в который входят 44 необходимые для малыша вещи, либо денежную компенсацию.

Что касается многодетных семей, то на конец 2020 года их количество составило более 167 тысяч. Так как же Москва поддерживает семьи с тремя и более детьми?

Каждый месяц многодетным семьям положены выплаты и пособия. Кроме того, они могут пользоваться такими бесплатными опциями, как парковка, горячее питание в школе, поход в зоопарк, получение лекарств на детей до 18 лет, посещение музеев раз в месяц, кружки и городские спортивные секции.

Существуют определенные льготы, положенные многодетным семьям. Сюда входят скидки на оплату услуг ЖКХ и телефонной связи, первоочередное право на поступление в детский сад, предоставление нового жилья либо субсидий на его покупку или строительство и так далее.

Стоит отметить, что власти столицы также поддерживают детей-сирот семьи, в которых воспитывается приемный ребенок, говорится на сайте mos.ru.