Власти Москвы решили проблему движения на девяти улицах по просьбе жителей

Власти Москвы решили проблему движения на девяти улицах по просьбе жителей
Фото: www.mos.ru
В центре появятся 252 дополнительных парковочных места

Московская мэрия приняла меры для решения проблем со встречным разъездом на узких улицах, а также решила ситуацию с дополнительными местами для парковок. Так, в этом году по просьбе жителей столицы семь улиц из девяти будут односторонними. Например, участки улиц Добролюбова, Спортивной, Клочкова и других. 

Такая схема также позволит обеспечить 252 дополнительных парковочных места для транспорта. В ЦОДД отмечают, что встречный разъезд доставляет большие хлопоты москвичам. Нередко люди паркуются на узких дорогах, из-за чего улицы становятся односторонними.

Для пропуска встречных транспортных потоков местные власти решили упорядочить движение, сохранив по возможности не только территорию для паркинга, но и сам проезд.

О сроках проведения работ мэрия уведомит позднее. Подробная информация доступна по ссылке.

Егор МАЛКОВ

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