Власти Москвы решили проблему движения на девяти улицах по просьбе жителей

В центре появятся 252 дополнительных парковочных места

Московская мэрия приняла меры для решения проблем со встречным разъездом на узких улицах, а также решила ситуацию с дополнительными местами для парковок. Так, в этом году по просьбе жителей столицы семь улиц из девяти будут односторонними. Например, участки улиц Добролюбова, Спортивной, Клочкова и других.

Такая схема также позволит обеспечить 252 дополнительных парковочных места для транспорта. В ЦОДД отмечают, что встречный разъезд доставляет большие хлопоты москвичам. Нередко люди паркуются на узких дорогах, из-за чего улицы становятся односторонними.

Для пропуска встречных транспортных потоков местные власти решили упорядочить движение, сохранив по возможности не только территорию для паркинга, но и сам проезд.

О сроках проведения работ мэрия уведомит позднее. Подробная информация доступна по ссылке.