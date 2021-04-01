Власти Москвы решили проблему движения на девяти улицах по просьбе жителей

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Московская мэрия приняла меры для решения проблем со встречным разъездом на узких улицах, а также решила ситуацию с дополнительными местами для парковок. Так, в этом году по просьбе жителей столицы семь улиц из девяти будут односторонними. Например, участки улиц Добролюбова, Спортивной, Клочкова и других.
Такая схема также позволит обеспечить 252 дополнительных парковочных места для транспорта. В ЦОДД отмечают, что встречный разъезд доставляет большие хлопоты москвичам. Нередко люди паркуются на узких дорогах, из-за чего улицы становятся односторонними.
Для пропуска встречных транспортных потоков местные власти решили упорядочить движение, сохранив по возможности не только территорию для паркинга, но и сам проезд.
О сроках проведения работ мэрия уведомит позднее. Подробная информация доступна по ссылке.
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