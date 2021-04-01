Представителям учреждения предстоит хорошо потрудиться перед началом сезона

В столичном зоопарке очнулась от зимней спячки енотовидная собака Буба. Также с наступлением весны проснулись еноты.

Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

"В целом как еноты, так и Буба чувствуют себя отлично", - говорится в публикации.

Представители московского зоопарка отметили, что на данный момент рацион животных достаточно скромный. Дело в том, что первое время важно аккуратно дозировать корма, поскольку еноты только начали бодрствовать.

Перед началом сезона работникам зоопарка нужно сделать большое количество дел – навести порядок в вольерах, проверить солому в домиках, посеять траву и подрезать кусты, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".