Дачники порой сами провоцируют возникновение грибкового заболевания

Впереди сезон огородных работ. Помидоры – это, пожалуй, один из самых популярных в России овощей. Однако порой эта культура бывает очень капризной в уходе. Например, иногда покоя дачникам не дает фитофтороз, который бывает весьма непросто вылечить. Зато можно предотвратить появление грибкового заболевания.

Часто причиной фитофтороза становится неправильный полив помидоров.

Первая ошибка

Любите поливать томаты методом дождевания? Тогда не исключено, что вам придется столкнуться с фитофторой, споры которой очень быстро прорастают в каплях воды. Именно поэтому "душ" томатам устраивать не стоит, особенно, если они растут в теплице.

Вторая ошибка

Поливать помидоры под корень тоже не надо. Конечно, этот способ лучше описанного выше, но определенные нюансы все равно есть.

Такой локальный полив в итоге приводит к тому, что споры фитофторы осаживаются на обратную поверхность листьев и начинают активно прорастать.

Как правильно?

Чтобы коварная болезнь миновала ваши грядки, при поливе отступайте примерно 20 сантиметров. Желательно проложить капельную ленту и прикрыть ее мульчей.

Таким образом вода поступит к корням помидоров в необходимом объеме, а мульчирование предотвратит появление большого количества росы и распространение спор фитофторы.

Ранее "Утро.ру" делилось немецким способом, который позволит добиться высокой урожайности помидоров.