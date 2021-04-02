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Сразу два российских банка лишены лицензий. Это "Геобанк" и "MAЙКOПБAHК". Такое решение в пятницу, 2 апреля, приняли в Центробанке.
И с этого же дня учреждения лишены права на работу. Тем самым регулятор наказал за невыполнение основных требований. В обоих уже назначены временные администрации.
"Геобанк" лишился лицензии за многочисленные нарушение российских законов и предписаний ЦБ. К нему ранее не раз применялись разные меры воздействия, даже были введены ограничения на размещение вкладов. Также банк остался без своих средств.
Мало того, основую деятельность эта кредитная организация ведет в помещениях, взятых в аренду с нарушениями. А в ее бухгалтерском учете не вовремя указывались траты, сказано в релизе ЦБ.
В "MAЙКOПБAHКе" пытались улучшить показатели, занижая величину необходимых резервов на возможные потери по ссудам и завышая стоимость имущества. Между тем больше кредитов учреждения оказались проблемными, отмечено в документе регулятора.
На начало весны, по данным ЦБ, в банковской системе РФ Геобанк занимал 354-е место по величине активов, а "MAЙКOПБAHК" – 321-е. Они являются участниками системы страхования вкладов. Их вкладчики получат 100% остатка, но не больше застрахованной суммы – 1,4 млн руб. – с учетом процентов. Выплачивать положенные суммы будут с 16 апреля.
Ранеепредседатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала об обмане россиян в банках. И заявила о намерении регулятора пресечь попытки кредитных учреждений нажиться на клиентах нечестным путем.
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