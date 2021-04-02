Курс рубля
- Аналитик спрогнозировал курс доллара в апреле
- Россиянам посоветовали продавать доллары и евро
- Курс евро побил отметку в 90 рублей
Пандемия коронавируса будет позади уже осенью, если политики не наделают ошибок. Об этом предупреждает немецкая Die Welt. Одним из шагов, которые могут привести к печальным последствиям, издание называет "коллективную закупку" вакцины "Спутник V" Евросоюзом.
По мнению авторов, Европейское агентство лекарственных средств должно тщательно изучить российский препарат. Но как только он будет признан безопасным и эффективным и разрешен к применению, Берлин должен взять штурвал в свои руки, а не доверять его Брюсселю.
"Ни в коем случае нельзя соглашаться на европейский "коллективный заказ",
– предостерегает издание. В противном случае могут возобладать сиюминутные политические мотивы, объявится какая-нибудь комиссия, которая заблокирует закупку "Спутника V". Поэтому Германия во главе с канцлером Ангелой Меркель должна договариваться о поставках препарата из России на двусторонней основе в обход ЕС, настаивает Die Welt.
Ранее на фоне скандала с вакциной AstraZeneca в Германии призвали ускорить регистрацию российского препарата. Сравнивая две вакцины, немецкие специалисты пояснили, почему "Спутник V" лучше.
Киев напрасно рассчитывает на поддержку Вашингтона
Части Пентагона перенаправляются в другие, пока неизвестные точки планеты