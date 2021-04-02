Германию призвали жестче отстаивать свои интересы при решении вопросов здоровья нации

Пандемия коронавируса будет позади уже осенью, если политики не наделают ошибок. Об этом предупреждает немецкая Die Welt. Одним из шагов, которые могут привести к печальным последствиям, издание называет "коллективную закупку" вакцины "Спутник V" Евросоюзом.

По мнению авторов, Европейское агентство лекарственных средств должно тщательно изучить российский препарат. Но как только он будет признан безопасным и эффективным и разрешен к применению, Берлин должен взять штурвал в свои руки, а не доверять его Брюсселю.

"Ни в коем случае нельзя соглашаться на европейский "коллективный заказ",

– предостерегает издание. В противном случае могут возобладать сиюминутные политические мотивы, объявится какая-нибудь комиссия, которая заблокирует закупку "Спутника V". Поэтому Германия во главе с канцлером Ангелой Меркель должна договариваться о поставках препарата из России на двусторонней основе в обход ЕС, настаивает Die Welt.

Ранее на фоне скандала с вакциной AstraZeneca в Германии призвали ускорить регистрацию российского препарата. Сравнивая две вакцины, немецкие специалисты пояснили, почему "Спутник V" лучше.