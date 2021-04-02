Кому категорически нельзя соблюдать Великий пост

Кому категорически нельзя соблюдать Великий пост
Фото: Daniil Ivanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Если у человека есть проблемы со здоровьем - не стоит отказываться от полноценного питания

Сейчас во всю идет Великий пост, который закончится с наступлением Пасхи. В этот период запрещено употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца и молочные изделия. Многие по разным соображениям принимают решение 40 дней воздерживаться от некоторых видов еды. Тем не менее, священнослужители и врачи предупреждают – поститься можно далеко не каждому!

Жестко придерживаться ограничений в еде должны священники и монахи, остальные могут делать это в зависимости от здоровья: если оно слабое и имеются хронические болезни, лучше отказаться от подобного.

Итак, кто же должен быть освобожден от поста?

  • Малыши до 7 лет и девочки при половом созревании нуждаются в полноценном питании для нормального взросления;
  • Пожилым людям необходимо увеличивать количество белка, поскольку в преклонном возрасте процесс воспроизводства клеток затормаживается;
  • При проблемах с желудком и кишечником, язве, холецистите, панкреатите;
  • При сахарном диабете, проблемах с щитовидкой, подагре и анемии;
  • Люди с тяжелыми заболеваниями;
  • Беременные и кормящие женщины;
  • Люди с ослабленным иммунитетом;
  • Занимающиеся тяжелым физическим или умственным трудом;


Также людям с проблемами с сердцем, психическими отклонениями, и живущим в тяжелых климатических условиях следует поститься с особой осторожностью.

Если же человек сомневается, что по здоровью ему можно поститься, ему нужно пройти обследование. Ведь есть дни поста, когда разрешено всего 1 приём пищи за день, что запрещено при наличии хронических заболеваний. В таком случае лучше принимать пищу несколько раз в день, но маленькими порциями.

Обратите внимание, что для здоровья очень вредно и опасно резко начинать поститься. С непривычки много сырой пищи может привести к проблемам с кишечником. Начните пост с тушеных, или вареных овощей. 

А вот правильно ли начинать неполноценно питаться после холодной зимы, когда организм сильно ослаблен – решает каждый сам. 

Ранее редакция "Утро. ру" поделилась советами диетолога, как правильно питаться в Великий пост, чтобы избежать дефицита полезных элементов. Заменить необходимый для организма белок могут соевое мясо, соевый сыр, молоко. 

Анна АГАБАБОВА

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