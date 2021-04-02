Россияне назвали самого привлекательного мужчину страны

Россияне назвали самого привлекательного мужчину страны
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Лидер РФ сильно опережает конкурентов в рейтинге

По мнению большинства Россиян, лидер государства Владимир Путин – самый привлекательный представитель мужского пола страны. Это выяснилось в результате опроса аналитиков сервиса SuperJob, в котором приняли участие 1000 женщин и мужчин старше 18 лет из всех округов РФ.

Причем достойную конкуренцию составить президенту не смогли ни спортсмены, ни актеры, ни другие политические деятели. 

Второе место с большим отрывом принадлежит знаменитому шоумену Дмитрию Нагиеву. Следующими в рейтинге идут актеры Константин Хабенский и Данила Козловский.

Многие представители сильного пола в качестве самого привлекательного россиянина отметили самих себя. 

Боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, оппозиционный лидер Алексей Навальный, а также политик Владимир Жириновский считаются привлекательными лишь среди мужчин. А вот музыкальные исполнители Сергей Лазарев и Алексей Воробьев симпатизируют только женской половине. 

Внешний вид Владимира Владимировича вызывает восхищение не только у россиян, но и у жителей зарубежных стран. Так, недавно британцы отреагировали на видео с путешествия Путина по тайге, назвав его здоровым и сильным лидером. 

Анна АГАБАБОВА

Ответить:

новости партнеров

Украине объяснили истинный смысл обещания США защитить ее от "агрессии" России

Киев напрасно рассчитывает на поддержку Вашингтона

Немцы готовы отколоться от ЕС ради прививки "Спутником V"

Германию призвали жестче отстаивать свои интересы при решении вопросов здоровья нации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей