Лидер РФ сильно опережает конкурентов в рейтинге

По мнению большинства Россиян, лидер государства Владимир Путин – самый привлекательный представитель мужского пола страны. Это выяснилось в результате опроса аналитиков сервиса SuperJob, в котором приняли участие 1000 женщин и мужчин старше 18 лет из всех округов РФ.

Причем достойную конкуренцию составить президенту не смогли ни спортсмены, ни актеры, ни другие политические деятели.

Второе место с большим отрывом принадлежит знаменитому шоумену Дмитрию Нагиеву. Следующими в рейтинге идут актеры Константин Хабенский и Данила Козловский.

Многие представители сильного пола в качестве самого привлекательного россиянина отметили самих себя.



Боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, оппозиционный лидер Алексей Навальный, а также политик Владимир Жириновский считаются привлекательными лишь среди мужчин. А вот музыкальные исполнители Сергей Лазарев и Алексей Воробьев симпатизируют только женской половине.

Внешний вид Владимира Владимировича вызывает восхищение не только у россиян, но и у жителей зарубежных стран. Так, недавно британцы отреагировали на видео с путешествия Путина по тайге, назвав его здоровым и сильным лидером.