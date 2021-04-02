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Депутат законодательного собрания Камчатского края, лидер местного отделения КПРФ Валерий Быков признан виновным в деле о коррупции. За получение крупной взятки он приговорен к 9 годам колонии строгого режима. Решение Петропавловск-Камчатского городского суда объявлено в пятницу, 2 апреля.
В ходе следствия и суда было установлено, что Быков требовал от одной из региональных компаний по добыче щебня 1,7 млн рублей, а также 25% доли в уставном капитале. В противном случае угрожал прикрыть предприятие с помощью различных контролирующих органов.
Дело против Быкова было заведено в 2018 году. Кроме него, на скамье подсудимых оказался глава правления некоммерческой организации "Родовая община коренных малочисленных народов Севера "Касатка" Павел Сычев. Суд признал его посредником во взятничестве. Он приговорен к 7 годам колонии.
Помимо отбывания наказания в виде лишения, Быков должен выплатить штраф в размере 26,9 млн рублей.
Обвиняемые вину не признали. После оглашения приговора Быков назвал дело "сфабрикованным", передает Kam.24.
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