Глава отделения КПРФ на Камчатке признан виновным во взятничестве

Глава отделения КПРФ на Камчатке признан виновным во взятничестве
Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Депутата-коммуниста осудили на 9 лет

Депутат законодательного собрания Камчатского края, лидер местного отделения КПРФ Валерий Быков признан виновным в деле о коррупции. За получение крупной взятки он приговорен к 9 годам колонии строгого режима. Решение Петропавловск-Камчатского городского суда объявлено в пятницу, 2 апреля.

В ходе следствия и суда было установлено, что Быков требовал от одной из региональных компаний по добыче щебня 1,7 млн рублей, а также 25% доли в уставном капитале. В противном случае угрожал прикрыть предприятие с помощью различных контролирующих органов.

Дело против Быкова было заведено в 2018 году. Кроме него, на скамье подсудимых оказался глава правления некоммерческой организации "Родовая община коренных малочисленных народов Севера "Касатка" Павел Сычев. Суд признал его посредником во взятничестве. Он приговорен к 7 годам колонии.

Помимо отбывания наказания в виде лишения, Быков должен выплатить штраф в размере 26,9 млн рублей.

Обвиняемые вину не признали. После оглашения приговора Быков назвал дело "сфабрикованным", передает Kam.24.  

Николай ВИКТОРОВ

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