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Вы когда-нибудь совершали какие-то действия, которые полностью меняли текущие события? Ощущали ли Вы когда-то, что бросили вызов самой судьбе и изменили ее? История помнит людей, которым удалось перевернуть ход событий.
Предлагаем проверить свои знания и попробовать угадать известных личностей с помощью незатейливого теста.
На картинках будут представлены исторические персонажи, а вам нужно лишь выбрать правильный вариант.
Всего тест состоит из 20 вопросов. Сможете правильно угадать всех личностей?
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