Тест: пробуем отгадать известных исторических персон по лицам

Тест: пробуем отгадать известных исторических персон по лицам
Фото: Vladimir Boiko/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Сможете ответить на все вопросы правильно?

Вы когда-нибудь совершали какие-то действия, которые полностью меняли текущие события? Ощущали ли Вы когда-то, что бросили вызов самой судьбе и изменили ее? История помнит людей, которым удалось перевернуть ход событий. 

Предлагаем проверить свои знания и попробовать угадать известных личностей с помощью незатейливого теста.

На картинках будут представлены исторические персонажи, а вам нужно лишь выбрать правильный вариант. 

Всего тест состоит из 20 вопросов. Сможете правильно угадать всех личностей?

Анна АГАБАБОВА

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