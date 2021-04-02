Сможете ответить на все вопросы правильно?

Вы когда-нибудь совершали какие-то действия, которые полностью меняли текущие события? Ощущали ли Вы когда-то, что бросили вызов самой судьбе и изменили ее? История помнит людей, которым удалось перевернуть ход событий.

Предлагаем проверить свои знания и попробовать угадать известных личностей с помощью незатейливого теста.



На картинках будут представлены исторические персонажи, а вам нужно лишь выбрать правильный вариант.

Всего тест состоит из 20 вопросов. Сможете правильно угадать всех личностей?