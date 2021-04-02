Курс рубля
- Аналитик спрогнозировал курс доллара в апреле
- Россиянам посоветовали продавать доллары и евро
- Курс евро побил отметку в 90 рублей
Состояние женщины, которая серьезно пострадала в результате произошедшего накануне ДТП с участием Эдварда Била, оценивается как стабильно тяжелое.
Супруг рассказал, что пострадавшая по-прежнему находится в больнице. К счастью, отрицательной динамики нет.
"Какой-то малюсенький шансик есть, но это не обнадеживает. Он как есть, так его и нет",
– поделился мужчина с телеканалом "360".
Представители блогера пока не связывались с ее семьей, хотя до этого они заявили о готовности оказать материальную помощь. Ранее Эдвард Бил принес пострадавшей свои извинения, заявив, что очень сожалеет о случившемся, уточняет РИА "Новости". Адвокат подозреваемого подчеркнул, что сейчас все борются за жизнь пострадавшей в ДТП на Садовом кольце.
Напомним, что вчера, 1 апреля, в центре Москвы столкнулись сразу пять машин. Авария произошла недалеко от того места, где почти год назад по вине Михаила Ефремова произошло смертельное ДТП.
В результате столкновения 35-летняя водительница легкового автомобиля была доставлена в реанимацию.
Сначала блогер заявил, что на момент аварии за рулем был его друг, но позже выяснилось, что управлял иномаркой именно сам Эдвард Бил, у которого, кстати, по данным столичного департамента транспорта, накопилось 566 штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Киев напрасно рассчитывает на поддержку Вашингтона
Германию призвали жестче отстаивать свои интересы при решении вопросов здоровья нации