"Не обнадеживает": раскрыты подробности состояния пострадавшей в ДТП с блогером

"Не обнадеживает": раскрыты подробности состояния пострадавшей в ДТП с блогером
Фото: Мобильный репортер /АГН Москва
Сам Эдвард Бил с семьей женщины пока не связывался

Состояние женщины, которая серьезно пострадала в результате произошедшего накануне ДТП с участием Эдварда Била, оценивается как стабильно тяжелое. 

Супруг рассказал, что пострадавшая по-прежнему находится в больнице. К счастью, отрицательной динамики нет.

"Какой-то малюсенький шансик есть, но это не обнадеживает. Он как есть, так его и нет", 

– поделился мужчина с телеканалом "360"

Представители блогера пока не связывались с ее семьей, хотя до этого они заявили о готовности оказать материальную помощь. Ранее Эдвард Бил принес пострадавшей свои извинения, заявив, что очень сожалеет о случившемся, уточняет РИА "Новости". Адвокат подозреваемого подчеркнул, что сейчас все борются за жизнь пострадавшей в ДТП на Садовом кольце. 

Напомним, что вчера, 1 апреля, в центре Москвы столкнулись сразу пять машин. Авария произошла недалеко от того места, где почти год назад по вине Михаила Ефремова произошло смертельное ДТП. 

В результате столкновения 35-летняя водительница легкового автомобиля была доставлена в реанимацию. 

Сначала блогер заявил, что на момент аварии за рулем был его друг, но позже выяснилось, что управлял иномаркой именно сам Эдвард Бил, у которого, кстати, по данным столичного департамента транспорта, накопилось 566 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Юлия МИХАЙЛОВА

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