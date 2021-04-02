Функцию охранников взяли на себя суда снабжения

Строители "Северного потока-2" из-за санкций остались без иностранной охраны. Теперь защищаться от вредоносных действий других судов приходится собственными силами.

В рамках выданного датской стороной предписания, не задействованные в проекте "Северный поток-2" суда не должны приближаться к трубоукладчикам "Фортуна" и "Академик Черский" на расстояние менее полутора миль. Однако на деле требование Копенгагена игнорируется. В опасной близости от зоны работ постоянно появляются чужие военные корабли. Там же была замечена подводная лодка.

Но больше всего неприятностей доставляют строителям польские моряки. На рыболовецких шхунах они подходят буквально вплотную к российским кораблям. Чтобы защитить "Фортуну" от повреждения, судам снабжения приходится буквально бросаться наперерез нарушителям и принимать удар о собственный борт, рассказал "Интерфаксу" представитель оператора Nord Stream 2 AG Андрей Минин.

Проблема в том, что раньше охраной зоны глубоководной укладки труб занимались иностранные компании. Но после объявления санкций США они покинули проект, пишет EADaily. Так что теперь защищаться приходится собственными силами. Судя по всему, эту роль взвалили на себя суда снабжения, хотя они к этому не подготовлены, не укреплены и, естественно, не вооружены.

Согласно данным портала по отслеживанию движения морских судов Мarinetraffic.com, "Фортуну" охраняет "Спасатель Карев" – он постоянно курсирует с юга от трубоукладчика, хотя предназначен для других целей, гидрографических. За безопасностью "Академика Черского", видимо, следят "Иван Сидоренко" и Vengery – они постоянно курсируют поблизости.

Ранее к строительству "Северного потока-2" проявляли неприкрытый интерес военные силы стран НАТО.