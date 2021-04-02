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Столичный суд принял решение о
взыскании компенсации с ресурса микроблогов "Твиттер" за отказ удалить
недопустимый контент из социальной сети. Сумма штрафных санкций составила 3,2 и
3,3 миллиона рублей. Таким образом, суммарно ресурс должен заплатить 6,5
миллиона рублей.
Оба штрафа были наложены из-за размещения недопустимого контента. Сообщается, что основанием одной из претензий стала публикация в соцсети призывов к не достигшим 18-летия россиянам поучаствовать в запрещенных протестных митингах.
Также 2 апреля судебные эксперты рассмотрят еще один иск в отношении ресурса микроблогов, передает издание "Коммерсантъ".
Сообщается, что нарушение российского законодательства, на основании которого было наложено взыскание, "Твиттер" совершил 23-го и 24 января. Тогда по ряду городов России прокатились акции протеста в поддержку якобы отравленного и "безвинно" осужденного блогера Алексея Навального.
Ранее по этому же поводу были наложены штрафы на соцсети "Одноклассники" – компании пришлось заплатить четыре миллиона рублей, и "ВКонтакте" – здесь сумма составила полтора миллиона рублей. В скором времени аналогичные дела будут рассмотрены в отношении "Фейсбук", "ТикТок" и "Телеграм".
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