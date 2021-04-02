Суд наложил на "Твиттер" крупный штраф

Суд наложил на "Твиттер" крупный штраф
Фото: Jaap Arriens/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Ресурс так и не удалил запрещенный контент

Столичный суд принял решение о взыскании компенсации с ресурса микроблогов "Твиттер" за отказ удалить недопустимый контент из социальной сети. Сумма штрафных санкций составила 3,2 и 3,3 миллиона рублей. Таким образом, суммарно ресурс должен заплатить 6,5 миллиона рублей.

Оба штрафа были наложены из-за размещения недопустимого контента. Сообщается, что основанием одной из претензий стала публикация в соцсети призывов к не достигшим 18-летия россиянам поучаствовать в запрещенных протестных митингах.

Также 2 апреля судебные эксперты рассмотрят еще один иск в отношении ресурса микроблогов, передает издание "Коммерсантъ".

Сообщается, что нарушение российского законодательства, на основании которого было наложено взыскание, "Твиттер" совершил 23-го и 24 января. Тогда по ряду городов России прокатились акции протеста в поддержку якобы отравленного и "безвинно" осужденного блогера Алексея Навального.

Ранее по этому же поводу были наложены штрафы на соцсети "Одноклассники" – компании пришлось заплатить четыре миллиона рублей, и "ВКонтакте" – здесь сумма составила полтора миллиона рублей. В скором времени аналогичные дела будут рассмотрены в отношении "Фейсбук", "ТикТок" и "Телеграм".

Ольга ФЕДОРОВА

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