Москвичам объяснили причину появления снега в апреле

По словам эксперта, это частое явление в столице

В Москве неожиданно для многих утро началось со снегопада. Синоптик Роман Вильфанд объяснил причину выпадения снега и заявил, что это частое явление в столице. Информацию передают РИА "Новости". 

Утром начался снегопад, затем мокрый снег. По словам эксперта, это абсолютно нормально, поскольку вначале апреля в шести-семи годах из десяти выпадает снег. Вильфанд напомнил, что в апреле 1998 года в столице выпало столько осадков, что движение остановилось. 

Причиной утреннего сюрприза эксперт назвал теплый сектор циклона. Температура снизилась, но она все еще выше нуля. 

Ранее синоптики рассказали, когда в Москву придет весна. Холода еще долго не отступят, поэтому москвичи смогут сменить теплую одежду на более легкую лишь после 10 апреля. До этого срока ждать пробуждения природы не стоит.

Анна АГАБАБОВА

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