По словам эксперта, это частое явление в столице

В Москве неожиданно для многих утро началось со снегопада. Синоптик Роман Вильфанд объяснил причину выпадения снега и заявил, что это частое явление в столице. Информацию передают РИА "Новости".

Утром начался снегопад, затем мокрый снег. По словам эксперта, это абсолютно нормально, поскольку вначале апреля в шести-семи годах из десяти выпадает снег. Вильфанд напомнил, что в апреле 1998 года в столице выпало столько осадков, что движение остановилось.

Причиной утреннего сюрприза эксперт назвал теплый сектор циклона. Температура снизилась, но она все еще выше нуля.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москву придет весна. Холода еще долго не отступят, поэтому москвичи смогут сменить теплую одежду на более легкую лишь после 10 апреля. До этого срока ждать пробуждения природы не стоит.