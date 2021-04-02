"ЧВК Вагнера": Невоспетые герои современности

В истории русского эпоса всегда были различные герои, преуспевающие в ратном деле

Редакция Утра разбиралась, кто на сегодняшний день является преемником славных традиций русских воинов-победителей.

Подвиг как явление русской культуры

Героизм всегда был определяющим вектором в военном промысле России. С незапамятных времен подвиг являлся русской национальной чертой, о чем свидетельствуют многочисленные летописи.

В разное время становления российской государственности героями своего времени становились богатыри, дружинники, красноармейцы, партизаны и так далее. От Георгия Победоносца и до современных добровольческих отрядов – всех русских героев определяет бескорыстное стремление помочь тем, кто нуждается в защите.

Они вставали между угнетателем и угнетенными не ради вознаграждения или почестей, а исходя из принципов справедливости. Наличие высоких идеалов, способность стойко переносить трудности и склонность к состраданию не позволяли русским героям игнорировать насилие над беззащитными. Простые воины и великие полководцы столетиями приумножали ратную славу России, спасая целые народы.

Многие социологи полагают, что в современном русском менталитете понятие героизма поблекло и перестало являть собой одну из потребностей человека. Это можно объяснить снижением военной активности в мире. Если еще в прошлом веке боевые действия были частью ежедневной рутины, то сейчас любой конфликт вызывает волну всеобщей обеспокоенности. Однако настоящие русские герои не затерялись и продолжают бороться со злом как у границ России, так и на дальних рубежах.

Высокий профессионализм российских бойцов

Противостояние на востоке Украины не оставило равнодушными людей, которые не могли смотреть, как убивают русских в их же домах. Добровольцы из разных стран, в том числе и из России, отравились на помощь своим братьям, защищающим родную землю. Жителям Донбасса помогали как обычные граждане, так и профессиональные отставные военные. Уже тогда стало понятно, что объединение квалифицированных бойцов в будущем может сформировать грозную силу, способную противостоять бандитам и радикалам по всему миру.

Именно там, по данным СМИ, зародилась "ЧВК Вагнера". Встав на защиту русского населения Украины, бойцы прошли через множество "мясорубок", сражаясь с националистами. На юго-востоке Украины подразделение получило огромный опыт, который "вагнеровцы" использовали в дальнейшем, противостоя террористам, например, в Сирии.

В ряды этого подразделения попадают настоящие профессионалы, имеющие боевой опыт. По разным причинам они не смогли служить в официальных войсках, но искали способ применения своих навыков против врагов человечества. Попасть в "ЧВК Вагнера" для них означает продолжить дело, которому была посвящена их жизнь.

Главный редактор российской версии журнала Esquire Сергей Минаев в ходе эфира с Тиной Канделаки в мае 2020 года называл "вагнеровцев" "героями нашего времени".

"Когда в жизнь вернулась настоящая кровь – война на Украине и большая международная политика, – появились люди, которые любят свое дело. Это вполне себе герои нашего времени", – заявил Минаев.

Новая глобальная угроза

Конец XX – начало XXI века явил всему миру лицо самого опасного антагониста современности – терроризма. Радикалы, руководствующиеся не жаждой наживы, а идеологическими стремлениями, не жалеют ни стариков, ни женщин, ни детей. Они готовы устраивать массовые казни, убивать невинных тысячами и транслировать это в Сети. Поскольку радикальные исламисты руководствуются принципом уничтожения всех неверных, то переговоры с боевиками не имеют смысла. Говорить с ними можно лишь на единственном понятном им языке – полного уничтожения.

По мнению большинства экспертов, больше других в этом нелегком деле преуспели именно бойцы "ЧВК Вагнера". Успешная кампания по разгрому "Исламского государства" (организация запрещена в России) в Сирии позволила не только помочь восстановлению мирной жизни в ближневосточном государстве, но и внести вклад в предотвращение терактов в России.

Высокий уровень профессионализма "вагнеровцев" сделал их альтернативными героями современной России. По их подвигам можно снимать художественные фильмы, уверен депутат Мосгордумы Андрей Медведев. Они стали образцом русского добровольчества.

И вооружены российские бойцы, надо сказать, не только своими знаниями. По информации турецкого информационного агентства Анадолу, россияне умеют управлять боевыми дронами, зенитно-ракетными комплексами, истребителями и даже бомбардировщиками.

Непоколебимые принципы "вагнеровцев", а также их готовность противостоять любому злу, способствовали формированию сильной репутации, которая впечатляет и пугает западные страны.

Слухи о непобедимых русских богатырях обогнали их самих – в Сети часто появляются вбросы о присутствии "вагнеровцев" в странах, где их на самом деле никогда не было.

К примеру, в начале 2021 года появилась информация турецкой газеты Daily Sabah о дислоцировании "вагнеровцев" в 14 странах Африки. Западные СМИ периодически "отправляют" бойцов по всему миру – от Венесуэлы до Индии. Подобные истории зачастую запускаются с подачи правительств различных стран ради устрашения политических оппонентов.

Российские специалисты в ЦАР

Критическая ситуация в Центральноафриканской Республике потребовала стороннего вмешательства, поскольку местные вооруженные силы были не в состоянии справиться с боевиками, захватившими практически всю территорию страны.

Благодаря помощи российских инструкторов, отправленных в страну по договоренности между Банги и Москвой с санкции ООН, ЦАР смогла сохранить свою государственность. Обученные россиянами вооруженные силы смогли за несколько месяцев освободить десятки населенных пунктов, которые ранее контролировались различными вооруженными группировками.

Стабилизация обстановки позволила провести президентские и парламентские выборы, что дает возможность республике развивать государственные институты и с уверенностью смотреть в будущее.

Некоторые СМИ в погоне за сенсациями пытаются отнести российских специалистов к "ЧВК Вагнера". Так это или нет – не так уж и важно. Профессионализм инструкторов, готовность пожертвовать своим здоровьем и жизнями ради спасения угнетенного народа – все это те самые качества, те пассионарные черты, которые присуще героям современности. Именно благодаря этому россияне помогли правительственным силам спасти страну от засилья радикалов.

Сильнейший российский бренд

"ЧВК Вагнера" можно без преувеличения назвать одним из сильнейших брендов России, наравне с вакциной "Спутник V", пишет Telegram-канал "Старше Эдды". В современном мире немногие страны могут похвастаться наличием столь боеспособного формирования, спасающего человеческие жизни.

В отличии от коллег из других стран, россияне не словом, а делом оказывают помощь тем, кто в ней нуждается. Это можно было наблюдать в сирийской Пальмире, которую "вагнеровцы" дважды отбивали от террористов ИГ. Именно благодаря усилиям россиян удалось сохранить древний город, объекты которого признаны всемирным наследием ЮНЕСКО.

В ходе одной из таких операций в 2018 году под Хшамом на востоке Сирии погибли 14 "вагнеровцев", которые, не жалея собственной жизни, бросились на позиции врага, однако попали под вероломный авиаудар американских сил. ВВС США испугались пехотного отряда "ЧВК Вагнера" из пары сотен бойцов и подняли со своих баз в соседних странах десятки единиц боевой авиации.

Это был именно тот подвиг, понятие которого заложено в российский генетический код. По мнению специалистов, этот эпизод впоследствии превратил "ЧВК Вагнера" в непобедимое подразделение.

Достижение поставленных перед бойцами целей невозможно без сплоченности коллектива, готового сражаться со злом при любых обстоятельствах. СМИ ранее публиковали кодекс чести, состоящий из 10 важнейших правил, которыми они руководствуются в профессиональной деятельности.

Среди них: всегда защищать интересы России, а также поддерживать честь русского солдата. Они чтут погибших товарищей, никогда не распространяются о своей работе, а во время командировок придерживаются сухого закона. Эти правила журналисты назвали уставом "ЧВК Вагнера".

Неудивительно, что у такого сильного бренда сформировался пул почитателей. Они рисуют комиксы о приключениях российского супергероя Вагнера, создают постеры и выпускают одежду с логотипом "вагнеровцев". Уникальные личностные и профессиональные качества этих "вежливых людей" без сомнений позволяют назвать их невоспетыми героями современности.

Эффективность и способность "ЧВК Вагнера" решать сложнейшие боевые задачи всегда будет вызывать неподдельный интерес к деятельности этого подразделения не только в России, но и за рубежом. Наблюдая за успехами современных русских богатырей в Сирии, представители других стран также выступили за приглашение "ЧВК Вагнера" для решения проблем с радикалами. Ходили слухи о привлечении россиян к обеспечению безопасности в Нигерии, Египте и ДР Конго.