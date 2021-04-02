Рошаль позвал врачей на конкурс "Лидеры России"

Рошаль позвал врачей на конкурс "Лидеры России"
Леонид Рошаль. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Стране нужна новая смена руководителей в сфере здравоохранения

России не хватает квалифицированных и активных управленцев – медиков. Об этом заявил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Исправить ситуацию призван конкурс "Лидеры России", реализуемый автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей". До 26 апреля продлится регистрация на трек "Здравоохранение", и доктор Рошаль призвал коллег не упустить эту возможность.

"Приглашаю всех неравнодушных за состояние российского здравоохранения принять участие в новом конкурсе "Лидеров России" 2021-2022. Мы обязаны сделать здравоохранение России одним из лучших в мире",

подчеркнул Рошаль. 

Министр здравоохранения РФ и куратор трека "Здравоохранение" Михаил Мурашко поддержал призыв. Он отметил, что для врача важно постоянно совершенствовать навыки, чтобы стать лучшим в профессии. В то же время необходимо и интеллектуальное развитие, формирование философского подхода к осмыслению своей специальности.

Участники прошлогоднего трека "Здравоохранение" отлично проявили себя. Кто-то был приглашен на работу в Минздрав, кто-то стал главврачом больницы, руководителем НИИ, рассказал гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Конкурс себя оправдал, и его нужно продолжать.

"В сегодняшних непростых условиях перед здравоохранением стоит немало задач, и нашей стране нужны лидеры, способные развивать отрасль и отвечать на новые вызовы времени", 

– убежден Комиссаров.

Подать заявку на участие в треке "Здравоохранение" конкурса "Лидеры России" могут лица до 55 лет, имеющие высшее медицинское образование или образование в сфере организации здравоохранения, а также опыт руководящей работы не менее двух лет. Подробнее – на сайте ЛидерыРоссии.рф.

Николай ВИКТОРОВ

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