Как правильно сажать кукурузу весной

Как правильно сажать кукурузу весной
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Следование советам поможет собрать хороший урожай

Кукуруза является одним из самых популярных ингредиентов у хозяек. Ее добавляют в различные салаты и прочие блюда, а также употребляют в "сыром виде". Многие предпочитают не покупать этот злак в магазине, а выращивать его самостоятельно.

Когда сеять кукурузу в Подмосковье

Как правило, приступать к посеву семян можно в середине мая. Важно, чтобы к этому времени почва прогрелась до +10-12°C.

Как вырастить кукурузу в открытом грунте

Существует несколько способов посева данной культуры: рядовой, гребневый и квадратно-гнездовой. Выбор того или иного способа зависит от качества почвы.

Здесь необходимо соблюсти один важный нюанс – на одном квадратном метре земли должно быть не более 12 растений.

Что касается глубины заделки, то она зависит от характера грунта. Так, если почва глинистая, нужно погрузить семена в землю на три-четыре сантиметра, а если супесчаная – на четыре-пять сантиметров.

Как ухаживать за кукурузой

Нужно периодически рыхлить почву на грядках для того, чтобы к корням культуры поступали воздух и вода.

Не стоит забывать и о борьбе с сорняками и вредителями.

Когда высота растения достигнет полуметра, возьмитесь за окучивание. Данная процедура спровоцирует образование дополнительного количества корней.

Еще одно важное и нужное дело – опыление кукурузы. Для этого слегка похлопайте по цветущим метелкам рукой или палкой. Благодаря подобным действиям зерен в початках будет больше.

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие культуры можно и нельзя сажать рядом с помидорами. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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