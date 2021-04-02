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Гололедица покроет улицы городов Подмосковья в самое ближайшее время. Такой прогноз сделали специалисты Росгидрометцентра.
Согласно приведенным данным, к концу текущего дня температура воздуха опустится ниже нулевой отметки. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Отмечается, что вечером в области ожидается дождь и мокрый снег. Местных жителей просят проявлять на улицах внимание, говорится на сайте Росгидрометцентра.
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