В регионе объявлен "желтый уровень"

Гололедица покроет улицы городов Подмосковья в самое ближайшее время. Такой прогноз сделали специалисты Росгидрометцентра.

Согласно приведенным данным, к концу текущего дня температура воздуха опустится ниже нулевой отметки. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Отмечается, что вечером в области ожидается дождь и мокрый снег. Местных жителей просят проявлять на улицах внимание, говорится на сайте Росгидрометцентра.