Член СПЧ раскрыл детали встречи с Навальным в колонии

Член СПЧ раскрыл детали встречи с Навальным в колонии
Фото: пресс-служба суда /АГН Москва
Российский журналист остался под негативным впечатлением

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский рассказал, как прошла его встреча с оппозиционером Алексеем Навальным. По словам журналиста, блогер попросту не захотел общаться с ним.

Также Вышинский заявил – Навальный игнорировал команды, данные отряду. Так, например, когда в помещение заходят представители администрации, все заключенные должны встать в шеренгу. Кирилл Валерьевич отметил, что он передвигался в сопровождении руководства колонии и ФСИН.

"В помещении построен отряд, 20-25 человек, все они стоят в строю, и только один человек в этом помещении лежит на кровати, читает книгу", - поведал член СПЧ.

Этим человеком, как можно догадаться, оказался скандально известный блогер. Вышинский добавил, что Навальный демонстративно отказывался подчиняться, передает РИА "Новости".

Журналист сообщил – его целью был анализ норм содержания Алексея Анатольевича. Ранее адвокат оппозиционера Ольга Михайлова заявила о том, что к нему не допускают врача, также ее подопечный якобы не может получить необходимых лекарств, пишет тот же источник.  

Кстати, вместе с Вышинским в колонию ездила член Общественной палаты Мария Бутина. Навальный, по словам исполнительного директора МИА "Россия сегодня", общался только с ней.

"Это была грубая полемика, достаточно, повторюсь, в хамском тоне, – с моей коллегой Марией Бутиной", – высказался Кирилл Валерьевич.

Напомним, на данный момент Навальный отбывает срок по делу компании "Ив Роше" во Владимире. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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