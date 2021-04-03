Устроивший ДТП в Москве блогер остался на свободе

Сегодня Эдварду Билу избрали меру пресечения

Блогеру по решению Тверского суда Москвы запретили ряд действий, но под стражу заключать не стали.

Массовое ДТП случилось 1 апреля на Смоленской площади. Бил выехал на встречку и столкнулся с четырьмя авто. В аварии сильно пострадала женщина. Сейчас она в реанимации, состояние медики оценивают как тяжелое, передает РЕН ТВ.

Сообщается, что машина блогера была снята с учета. Он ездил с подложными номерами. После аварии на Била завели уголовное дело.

Сегодня суд постановил, что блогеру нельзя выходить из дома, водить автомобиль и пользоваться интернетом.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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