На экс-главу США пожаловался его бывший охранник

СМИ обнародовали неприятный для Дональда Трампа рассказ. Экс-телохранитель богатого политика и бизнесмена сообщил, что однажды, еще в 2008 году, тот попросил у него денег, чтобы перекусить в своей любимой сети фастфуда. Это случилось, когда Трамп собирался отправиться в Шотландию из Штатов.



Политик проголодался и решил притормозить у кафе на автостоянки. После чего отправил сотрудника за едой. Перекус обошелся в 130 долларов, которые мужчина выложил из своего кармана.

Больше десяти лет охранник ждал, что Трамп вернет ему деньги. Однако этого не случилось. Об этом пишет Daily Star.

Любовь к фастфуду однажды привела к тому, что Трамп оказался на грани ожирения. Тогда врачам пришлось посадить его на диету, запретив есть гамбургеры и прочую вредную пищу. На тот момент политик весил 108 килограммов. Как писали СМИ, во время предвыборной кампании Трамп мог съесть на обед четыре гамбургера.