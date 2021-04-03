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СМИ обнародовали неприятный для Дональда Трампа рассказ.
Экс-телохранитель богатого политика и бизнесмена сообщил, что однажды, еще в
2008 году, тот попросил у него денег, чтобы перекусить в своей любимой сети
фастфуда. Это случилось, когда Трамп собирался отправиться в Шотландию из
Штатов.
Политик проголодался и решил притормозить у кафе на автостоянки. После чего отправил сотрудника за едой. Перекус обошелся в 130 долларов, которые мужчина выложил из своего кармана.
Больше десяти лет охранник ждал, что Трамп вернет ему деньги. Однако этого не случилось. Об этом пишет Daily Star.
Любовь к фастфуду однажды привела к тому, что Трамп оказался на грани ожирения. Тогда врачам пришлось посадить его на диету, запретив есть гамбургеры и прочую вредную пищу. На тот момент политик весил 108 килограммов. Как писали СМИ, во время предвыборной кампании Трамп мог съесть на обед четыре гамбургера.
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