Взошедшие дома томаты нужно отправить в прохладу

Дачный сезон уже начался. Многие садоводы приступили к весенним видам работ. Хорошая подготовка и забота о растениях обеспечат огородникам отличный урожай. Например, в особом внимании в апреле нуждаются томаты. Если произвести с рассадой две простые манипуляции, сочные и спелые помидоры станут гордостью садовода.



К середине весны посаженная на подоконнике рассада уже заметно выросла и окрепла. К апрелю большинство садоводов распикировали сеянцы по рассадным кассетам. В целом, основные домашние дела с растением завершены. Однако если пропустить два важных действия, томаты могут вырасти мелкими и недостаточно сочными.

Прикормка

Помидоры на этапе домашнего взращивания принято прикармливать три раза. Сначала сразу после пикировки, а зачем еще через дней 15 – 20. Это время обычно выпадает на апрель. В третий раз ростки прикармливают за пару дней до посадки рассады на грядки.

Апрельская прикормка играет большую роль в укреплении растения. Можно использовать сборные удобрения, в которых есть фосфор, азот и калий.

Закаливание

Второй важный момент. За время, пока томаты растут дома, они привыкают к комфортным условиям и высоким температурам. Из-за этого может излишне нарасти зеленая масса.

Для того чтобы избежать такого развития событий, в апреле рассаду лучше переместить на хорошо освещаемую неотапливаемую веранду. Ночные падения температуры заставят помидоры активизировать рост корневой части.

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