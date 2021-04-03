Названы полезные для здоровья женщин продукты

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Ученые назвали ряд продуктов, которые принесут ощутимую
пользу женскому организму. Среди них орехи, бананы и свекла.
Грецкие орехи богаты жирными кислотами и антиоксидантами. Кроме того, вещества в их составе способствуют улучшению кровообращения и замедляют развитие рака груди.
Бананы содержат калий и полезны для сердца. Употребление их в пищу снижает вероятность инсульта, так как они способствуют снижению давления.
Среди полезных для дам продуктов – и помидоры. Они так же, как и орехи, содержат антиоксиданты, что позволяет снизить вероятность развития онкологии.
Шпинат полезен для тех, кто следит за фигурой или хочет похудеть. Кроме того, эта зелень помогает организму бороться с вредными бактериями.
Свекла тоже оказалась в списке "женских" продуктов. Овощ богат бетаином, который помогает разогнать обмен веществ. Кроме того, свекла обладает противовоспалительными свойствами. Об этом пишетAl Arabiya.
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