Названы полезные для здоровья женщин продукты

Названы полезные для здоровья женщин продукты
Фото: pixabay.com
Включив их в свой рацион, можно снизить риск развития распространенных болезней

Ученые назвали ряд продуктов, которые принесут ощутимую пользу женскому организму. Среди них орехи, бананы и свекла.

Грецкие орехи богаты жирными кислотами и антиоксидантами. Кроме того, вещества в их составе способствуют улучшению кровообращения и замедляют развитие рака груди.

Бананы содержат калий и полезны для сердца. Употребление их в пищу снижает вероятность инсульта, так как они способствуют снижению давления.

Среди полезных для дам продуктов – и помидоры. Они так же, как и орехи, содержат антиоксиданты, что позволяет снизить вероятность развития онкологии.

Шпинат полезен для тех, кто следит за фигурой или хочет похудеть. Кроме того, эта зелень помогает организму бороться с вредными бактериями.

Свекла тоже оказалась в списке "женских" продуктов. Овощ богат бетаином, который помогает разогнать обмен веществ. Кроме того, свекла обладает противовоспалительными свойствами. Об этом пишетAl Arabiya.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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