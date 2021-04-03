Названы полезные для здоровья женщин продукты

Включив их в свой рацион, можно снизить риск развития распространенных болезней

Ученые назвали ряд продуктов, которые принесут ощутимую пользу женскому организму. Среди них орехи, бананы и свекла.



Грецкие орехи богаты жирными кислотами и антиоксидантами. Кроме того, вещества в их составе способствуют улучшению кровообращения и замедляют развитие рака груди.

Бананы содержат калий и полезны для сердца. Употребление их в пищу снижает вероятность инсульта, так как они способствуют снижению давления.

Среди полезных для дам продуктов – и помидоры. Они так же, как и орехи, содержат антиоксиданты, что позволяет снизить вероятность развития онкологии.

Шпинат полезен для тех, кто следит за фигурой или хочет похудеть. Кроме того, эта зелень помогает организму бороться с вредными бактериями.

Свекла тоже оказалась в списке "женских" продуктов. Овощ богат бетаином, который помогает разогнать обмен веществ. Кроме того, свекла обладает противовоспалительными свойствами. Об этом пишетAl Arabiya.