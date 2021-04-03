Сколько нужно воды для полива помидоров: как не навредить растению

Сколько нужно воды для полива помидоров: как не навредить растению
/www.globallookpress.com
продолжениеУход за помидорами в апреле: закаливание обеспечит богатый урожай
"Затопленные" ростки начнут гнить

Скоро дачный сезон будет в самом разгаре. Садоводы активно готовятся к работам "в полях" и припоминают лучшие советы по выращиванию богатого урожая. Свои хитрости есть и в поливе томатов. Регулируя количество воды, можно заставить растения активнее работать на формирование крупного сочного плода.

Перед тем как высаживать рассаду на грядку, в посадочную лунку нужно залить от 0,5 до 1 литра слегка подогретой воды. Литраж выбирают исходя из размера растения. Такой полив глубоко увлажняет землю и когда растение начнет укореняться, корешки будут активнее углубляться в поисках влаги.

Именно поэтому после высадки растений нужно отказаться от полива на 8 – 10 дней. Влаги в почве хватит для нормального развития ростка, однако ему придется приложить усилия для поиска воды и хорошенько укорениться на грядке.

После этого томаты нужно поливать раз в семь дней. На один квадратный метр хватит порядка 25 литров воды.

Когда станут формироваться цветочные кисти и начнется цветение помидора, норму воды нужно снизить. Если перепоить растение, оно начнет активно наращивать зеленую массу, а также может начать подгнивать. В этот период будет достаточно 1-2 литров на одно растение.

При появлении завязи плодов норму снова увеличиваем до 4-5 литров на один куст. Когда помидоры начнут зреть, полив необходимо резко сократить или вовсе от него отказаться. В противном случае овощи могут начать трескаться. В это время полив можно осуществлять под корень или по канавкам.

Ранее был опубликован немецкий способ повышения урожайности томатов.

Ольга ФЕДОРОВА

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