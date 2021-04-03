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Журналистка Юлия Витязева поделилась в своем телеграм-канале неожиданной новостью. Как выяснилось, бывший посол США Майкл Макфол заблокировал ее в Твиттере.
В доказательство журналистка опубликовала скриншот, где сообщается, что ее добавили в черный список.
"Обиделсо",
- подколола Витязева бывшего посла. Аналогичное сообщение она оставила и в Твиттере.
Ой, Киса обиделсО🙄 pic.twitter.com/OeJU59gbPW— Юлия Витязева (@Vityzeva) April 3, 2021
В комментариях пользователи принялись ерничать по этому поводу и в шутку упрекать Юлию, что она довела американца.
"Довела мужика. Не стыдно?" "Вау. Вы уделали целого экс-посла США в России!" "На нем даже воду возить тошно",
– пишут комментаторы.
Ранее Макфол заявил, что новый президент США Джо Байден, в отличие от предшественника Дональда Трампа, не будет искать дружбы с Россией и ее лидером Владимиром Путиным.
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