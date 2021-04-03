Бывший дипломат внес даму в черный список

Журналистка Юлия Витязева поделилась в своем телеграм-канале неожиданной новостью. Как выяснилось, бывший посол США Майкл Макфол заблокировал ее в Твиттере.

В доказательство журналистка опубликовала скриншот, где сообщается, что ее добавили в черный список.

"Обиделсо",

- подколола Витязева бывшего посла. Аналогичное сообщение она оставила и в Твиттере.

В комментариях пользователи принялись ерничать по этому поводу и в шутку упрекать Юлию, что она довела американца.

"Довела мужика. Не стыдно?" "Вау. Вы уделали целого экс-посла США в России!" "На нем даже воду возить тошно",

– пишут комментаторы.

Ранее Макфол заявил, что новый президент США Джо Байден, в отличие от предшественника Дональда Трампа, не будет искать дружбы с Россией и ее лидером Владимиром Путиным.