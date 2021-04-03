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Гастроэнтеролог Нурия Дианова предостерегла россиян от бездумного употребления кофе.
Так, врач напомнила, что кофеин может истощить нервную систему, вызвать рефлюкс и другие неприятные эффекты, если пить его без меры. По словам эксперта, без опасений можно пить две чашки ароматного напитка в день. Тогда вреда не будет.
Дианова также рассказала, когда нельзя пить кофе. По ее словам, не стоит делать это натощак. Также стоит следить за тем, какой кофе вы пьете. Лучший выбор – это хороший кофе в зернах.
Более мягко на нервную систему действует чай. Поэтому этот напиток можно пить несколько раз в день, сообщила врач в беседе со "Звездой".
Подробно о том, можно ли пить кофе и чай при гипертонии и что медики рекомендуют есть при повышенном давлении, читайте в нашем материале.
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